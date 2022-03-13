Лучшие фильмы и актеры: BAFTA-2022 объявила победителей престижной кинопремии

Британская академия телевидения и киноискусства сегодня, 13 марта, объявила победителей престижной кинопремии BAFTA. Кто же получил награды – читайте в материале Кино 24.

Церемония вручения наград EE British Academy Film Awards традиционно прошла в Лондоне. Как сообщает 24 канал, транслировали торжественное мероприятие в Великобритании и во всем мире по каналу BBC One.

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BAFTA-2022: список победителей премии

"Лучший фильм" – "Власть пса";

По сюжету фильма, деспотичный, однако харизматичный фермер объявляет войну новой жене брата и ее сыну-подростку и издевается над ними, пока наружу не выходит одна давняя тайна.

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"Лучший актер" – Уилл Смит – "Король Ричард";

"Лучший актер второго плана" – Трой Коцур – "CODA: В ритме сердца";

"Лучшая актриса" – Джоэнна Скенлен – "После любви";

"Лучшая актриса второго плана" – Ариана Дебозе – "Вестсайдская история";

"Лучший фильм на иностранном языке" – "Сядь за руль моей машины";

"Лучший документальный фильм" – "Лето души";

"Лучший мультфильм" – "Энканто";

"Лучший британский фильм" – "Белфаст".

Напомним, премия BAFTA является открытой для создателей в области кино и телевидения со всего мира, ее лауреатами в разное время становились: Шон Коннери, Барбра Стрейзанд, Марлон Брандо, Дастин Гоффман, Кейт Уинслет, Энтони Гопкинс, Марчелло Мастроянни, Джордж Клуни, Джод, Скарлетт Йоганссон, Джек Николсон, Дональд Сазерленд, Аль Пачино и многие другие актеры, продюсеры, режиссеры и т.д.