"Как и многие из вас, я молюсь о людях в Украине. Я стараюсь вместе с моими коллегами из The UN Refugee Agency, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе", – написала Джоли.

Мы уже видели сообщения о пострадавших и людях, которые начали убегать из дома в поисках безопасности. Пока рано знать, что произойдет, но значение этого момента – для народа Украины и для международного верховенства права – невозможно переоценить.



Анджелина Джоли поддержала Украину / Фото с инстаграма актрисы

Джоли также опубликовала видео с украинкой у себя на официальном сайте в рамках кампании UNICEF. Видео опубликовано с целью привлечения внимания к мировому сообществу о военной агрессии России на территории Украины.

Это видеообращение харьковчанки Марины, матери двоих детей, рассказывающей о том, как им приходится жить в подвале своего частного дома, пока вокруг раздаются выстрелы и взрывы.

Приблизительно 7,5 миллионам украинских детей, их родителям и семьям, а также беженцам из таких стран, как Афганистан, Йемен и Сирия, бежавшие в Украину угрожают опасные жизненные обстоятельства, в которых им приходится жить.

Также она отметила, что кампания UNICEF, UNHCR и их партнеры, включая местные организации, пытаются прилагать все усилия, чтобы помочь нуждающимся в войне России против Украины и оказать помощь везде, где это возможно.

Кейт Бланшет

Голливудская актриса Кейт Бланшетт записала видеообращение с призывом поддержать пожертвования для украинского населения, пострадавшего от войны России против Украины. Так как у актрисы нет никаких официальных страниц в соцсетях, видео в сеть выложила ее визажистка Мэри Гринвелл, которая также сделала сообщение с жестким артом с "миротворческой миссией" Путина.

Напомним, что Кейт Бланшетт, как и известная Анджелина Джоли, является послом доброй воли ООН по делам беженцев с 2016 года. Поэтому голливудская звезда не осталась в стороне от российской военной агрессии в Украине, а призвала весь мир помочь украинским переселенцам и беженцам, вынужденным покинуть территории Украины.

Видео записали вместе с фондом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). На видео Кейт говорит, что каждый должен приобщиться и внести вклад в спасение украинских жизней, пострадавших от войны.

Конечно, хорошо, что уже сотни тысяч людей в безопасности. Однако миллионы еще находятся под угрозой,

– отметила актриса.

В конце своего обращения Кейт Бланшетт обратилась с просьбой пожертвовать средства в фонд, чтобы он смог помогать украинским гражданам, вынужденно переселившимся за границу или нуждающимся в гуманитарной помощи в Украине.