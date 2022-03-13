Анджелина Джоли
Голливудская актриса Анджелина Джоли стала одной из первых мировых звезд, поддержавших Украину. Как посол доброй воли ООН, она подчеркнула, что молится за людей нашего государства и отметила, что пока неизвестно, что будет дальше.
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"Как и многие из вас, я молюсь о людях в Украине. Я стараюсь вместе с моими коллегами из The UN Refugee Agency, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе", – написала Джоли.
Мы уже видели сообщения о пострадавших и людях, которые начали убегать из дома в поисках безопасности. Пока рано знать, что произойдет, но значение этого момента – для народа Украины и для международного верховенства права – невозможно переоценить.
Анджелина Джоли поддержала Украину / Фото с инстаграма актрисы
Джоли также опубликовала видео с украинкой у себя на официальном сайте в рамках кампании UNICEF. Видео опубликовано с целью привлечения внимания к мировому сообществу о военной агрессии России на территории Украины.
Это видеообращение харьковчанки Марины, матери двоих детей, рассказывающей о том, как им приходится жить в подвале своего частного дома, пока вокруг раздаются выстрелы и взрывы.
Приблизительно 7,5 миллионам украинских детей, их родителям и семьям, а также беженцам из таких стран, как Афганистан, Йемен и Сирия, бежавшие в Украину угрожают опасные жизненные обстоятельства, в которых им приходится жить.
Также она отметила, что кампания UNICEF, UNHCR и их партнеры, включая местные организации, пытаются прилагать все усилия, чтобы помочь нуждающимся в войне России против Украины и оказать помощь везде, где это возможно.
Кейт Бланшет
Голливудская актриса Кейт Бланшетт записала видеообращение с призывом поддержать пожертвования для украинского населения, пострадавшего от войны России против Украины. Так как у актрисы нет никаких официальных страниц в соцсетях, видео в сеть выложила ее визажистка Мэри Гринвелл, которая также сделала сообщение с жестким артом с "миротворческой миссией" Путина.
Напомним, что Кейт Бланшетт, как и известная Анджелина Джоли, является послом доброй воли ООН по делам беженцев с 2016 года. Поэтому голливудская звезда не осталась в стороне от российской военной агрессии в Украине, а призвала весь мир помочь украинским переселенцам и беженцам, вынужденным покинуть территории Украины.
Видео записали вместе с фондом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (UNHCR). На видео Кейт говорит, что каждый должен приобщиться и внести вклад в спасение украинских жизней, пострадавших от войны.
Конечно, хорошо, что уже сотни тысяч людей в безопасности. Однако миллионы еще находятся под угрозой,
– отметила актриса.
В конце своего обращения Кейт Бланшетт обратилась с просьбой пожертвовать средства в фонд, чтобы он смог помогать украинским гражданам, вынужденно переселившимся за границу или нуждающимся в гуманитарной помощи в Украине.
Энн Хэтэуэй
Голливудская звезда Энн Хэтэуэй обнародовала сообщение на своей официальной инстаграм-странице в поддержку Украины. Актриса призвала мир и своих подписчиков приобщиться к пожертвованию на нужды людей, пострадавших от войны России против Украины.
Тема российской агрессии против Украины не угасает среди голливудских актеров и актрис, а только набирает обороты. Оскароносная звезда фильма "Дьявол носит Прада" Энн Хэтэуэй тоже приобщила к движению поддержки Украины в своем инстаграмме.
Она обнародовала изображение украинского флага в форме сердца, а также призвала своих подписчиков помочь пострадавшим от российской военной агрессии в Украине.
В сообщении Хэтэуэй также указала Украинское общество Красного Креста, UNICEF и фонд Save the Children.
Мир – это право человека. Пожалуйста, присоединяйтесь ко мне в пожертвованиях. Я посылаю свои искренние молитвы народу Украины. Я за Украину,
– написала Хэтэуэй.
Энн Хэтэуэй / Скриншот сообщения и коллаж 24 канала, фото из инстаграммы актрисы
Майкл Дуглас
Американский актер появился на красной дорожке SAG Awards 2022 в элегантном черном костюме с вышитым значком в сине-желтом цвете. На красной дорожке он сказал журналистке, что это цвет украинского флага. Кроме того, он добавил:
Сейчас отличное время оценить, что такое настоящая демократия. Я просто очень горжусь тем, что сделали люди в этой стране (Украине – Кино 24).
Майкл Дуглас также поделился своей поддержкой в социальных сетях, опубликовав фото из красной дорожки. Любители разделили с ним его поддержку, а один пользователь просто написал: "Уважаю".
Майкл Дуглас на червоній доріжці SAG Awards 2022 / Фото Mirror