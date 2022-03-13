Голлівудська акторка Анджеліна Джолі стала однією з перших світових зірок, які підтримали Україну. Як посол доброї волі ООН, вона наголосила, що молиться за людей нашої держави та зазначила, наразі невідомо, що буде далі.

"Як і багато хто з вас, я молюся за людей в Україні. Я зосереджуюсь разом із моїми колегами з The UN Refugee Agency, щоб зробити все можливе для забезпечення захисту та основних прав людини переміщених осіб та біженців у регіоні", – написала Джолі.

Ми вже бачили повідомлення про постраждалих і людей, які почали тікати з дому в пошуках безпеки. Поки що рано знати, що станеться, але значення цього моменту – для народу України та для міжнародного верховенства права – неможливо переоцінити.