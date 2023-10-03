Джонни Депп – это не только Эдвард Руки-ножницы или Джек Воробей. 24 Канал подобрал 5 интересных фильмов с участием актера, которые понравятся каждому.
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Плакса (1990)
В музыкальном кинофильме Джонни Депп крает роль дерзкого красавчика Уэйда Уокера по прозвищу Плакса. Он влюбляется в девушку из другой части города, а против их любви почти весь мир. Сначала фильм был не очень популярен, но впоследствии его признали классикой.
"Плакса": смотрите трейлер онлайн
Донни Браско (1997)
В криминальной драме, основанной на реальных событиях, Джонни Депп изображает агента ФБР Джо Пистона под псевдонимом Донни Браско. Он проникает в преступную среду мафии и втирается в доверие к киллеру Руджиере (Аль Пачино). Со временем Браско чувствует, что пересек границу.
"Донни Браско": смотрите трейлер онлайн
Волшебная страна (2004)
Здесь Депп исполняет роль автора книг о Питере Пене – Джеймсе Барри. Герой знакомится с семьей, вдохновляющей его на написание своего произведения и создание главного персонажа. За эту роль Джонни Деппа номинировали на Оскар за самую лучшую мужскую роль.
"Волшебная страна": смотрите трейлер онлайн
Чарли и шоколадная фабрика (2005)
Джонни Депп умело превращается как в серьезные образы, так и в сказочных персонажей. Лента с Вилли Вонкой, эксцентричным и самобытным, но со своими "тараканами" в голове, не только для детей – она подходит всем возрастным категориям. Интересно, что некоторые сладости в фильме были реальны.
"Чарли и шоколадная фабрика": смотрите трейлер онлайн
Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит (2007)
Роли Джонни Деппа в фильмах режиссера Тима Бертона – как отдельный пласт его карьеры. В этом мюзикле Джонни играет искусного парикмахера, возвращающегося в Лондон после несправедливого суда и расставания. Все музыкальные номера актер исполнял самостоятельно, что придает ленте особый шарм.
"Суини Тодд, демон-парикмахер с Флит-стрит": смотрите трейлер онлайн