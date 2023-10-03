Джонні Депп – це не тільки Едвард Руки-ножиці чи Джек Горобець. 24 Канал підібрав 5 цікавих фільмів за участю актора, які сподобаються кожному.

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Плаксій (1990)

У музичному кінофільмі Джонні Депп крає роль зухвалого красунчика Вейда Вокера на прізвисько Плаксій. Він закохується в дівчину з іншої частини міста, а проти їхньої любові мало не весь світ. Спершу фільм був не дуже популярним, але згодом його визнали класикою.

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Донні Браско (1997)

У кримінальній драмі, заснованій на реальних подіях, Джонні Депп зображає агента ФБР Джо Пістона під псевдонімом Донні Браско. Він проникає у злочинне середовище мафії та втирається у довіру до кілера Руджієре (Аль Пачіно). З часом Браско відчуває, що перетнув межу.

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Чарівна країна (2004)

Тут Депп виконує роль автора книжок про Пітера Пена – Джеймса Баррі. Герой знайомиться з родиною, яка надихає його на написання свого твору і створення головного персонажа. За цю роль Джонні Деппа номінували на Оскар за найкращу чоловічу роль.

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Чарлі й шоколадна фабрика (2005)

Джонні Депп вміло перевтілюється як у серйозні образи, так і в казкових персонажів. Стрічка з Віллі Вонкою, який є ексцентричним і самобутнім, але зі своїми "тарганами" у голові, не лише для дітей – вона підходить усім віковим категоріям. Цікаво, що деякі солодощі у фільмі були реальними.

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Свіні Тодд: Перукар-демон із Фліт-стріт (2007)

Ролі Джонні Деппа у фільмах режисера Тіма Бертона – немов окремий пласт його кар'єри. У цьому мюзиклі Джонні грає майстерного перукаря, який повертається до Лондона після несправедливого суду та розставання. Усі музичні номери актор виконував самостійно, що додає стрічці особливого шарму.

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