Не пропустите эти новинки: 7 самых интересных фильмов февраля 2025 года

Последний месяц зимы подарит киноманам много премьер. Каждый зритель сможет выбрать ту ленту, которая понравится именно ему, ведь в списке как драматические истории, так и романтика.

24 Канал собрал фильмы, на которые больше всего ждут в феврале. Здесь украинская лента о войне, номинант на Оскар и продолжение "Дневников Бриджит Джонс".

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"Канадец"

Премьера: 6 февраля

Фильм рассказывает о режиссере-документалисте Леонарде Файфа, который перед своей смертью решает рассказать настоящую историю своей жизни. Это удивит не только его поклонников, но и семью и жену, которая годами терпела ложь.

"Канадец": смотрите трейлер онлайн

"Партенопа"

Премьера: 6 февраля

Партенопа – любознательная и умная девушка, которая родилась в 1950 году в Неаполе. И люди судят о ней только из-за ее невероятной внешности. Партенопа пользуется этим, манипулируя и играя людьми. Однако она стремится найти свое реальное место в мире.

"Партенопа": смотрите трейлер онлайн

"Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки"

Премьера: 13 февраля

Возвращение Бриджит Джонс покажет ее как мать-одиночку 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл. Ее любимый погиб во время миссии в Судане, поэтому она теперь застряла в материнстве и забыла о собственных потребностях. Вдруг Бриджит знакомится с молодым человеком, что меняет ее взгляд на жизнь. К тому же женщиной заинтересовался школьный учитель ее детей.

"Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки": смотрите трейлер онлайн

"Капитан Америка: Дивный новый мир"

Премьера: 13 февраля

Сэм Уилсон оказывается в центре скандала после встречи с новым президентом США. Ему придется выяснить, что стоит за глобальным заговором, пока напряжение растет с каждым днем.

"Капитан Америка: Дивный новый мир": смотрите трейлер онлайн

"Бруталист"

Премьера: 20 февраля

Фильм, имеющий все шансы получить Оскар, рассказывает о жизни венгерского еврея Ласло Тота. Он пережил Холокост и эмигрировал в США в поисках счастливой жизни. Клиент-богач действительно может изменить жизнь мужчины – он заказывает большой проект, который способен осуществить мечту Ласло. Но не все так просто.

"Бруталист": смотрите трейлер онлайн

"Настоящая боль"

Премьера: 20 февраля

Двое двоюродных братьев едут в Польшу, выполняя предсмертное желание бабушки. Там они погружаются в трагическую историю Холокоста. Фильм показывает детали еврейской истории и особенно освещает события Второй мировой войны. За роль одного из братьев Кирана Калкина номинировали на Оскар как "Лучшего актера".

"Настоящая боль": смотрите трейлер онлайн

"Реал"

Премьера: 20 февраля

Это фильм о войне, где нет спецэффектов и монтажа. Он снят на случайно включенную камеру, зафиксировавшую полтора часа войны. Это новая лента Олега Сенцова, который продолжает служить в ВСУ. Она показывает один из моментов контрнаступления лета 2023 года, когда БМП Сенцова подбили, поэтому он с бойцами оказался в ближайшей траншее.

"Реал": смотрите трейлер онлайн