Не пропустите эти новинки: 7 самых интересных фильмов февраля 2025 года
Последний месяц зимы подарит киноманам много премьер. Каждый зритель сможет выбрать ту ленту, которая понравится именно ему, ведь в списке как драматические истории, так и романтика.
24 Канал собрал фильмы, на которые больше всего ждут в феврале. Здесь украинская лента о войне, номинант на Оскар и продолжение "Дневников Бриджит Джонс".
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"Канадец"
Премьера: 6 февраля
Фильм рассказывает о режиссере-документалисте Леонарде Файфа, который перед своей смертью решает рассказать настоящую историю своей жизни. Это удивит не только его поклонников, но и семью и жену, которая годами терпела ложь.
"Канадец": смотрите трейлер онлайн
"Партенопа"
Премьера: 6 февраля
Партенопа – любознательная и умная девушка, которая родилась в 1950 году в Неаполе. И люди судят о ней только из-за ее невероятной внешности. Партенопа пользуется этим, манипулируя и играя людьми. Однако она стремится найти свое реальное место в мире.
"Партенопа": смотрите трейлер онлайн
"Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки"
Премьера: 13 февраля
Возвращение Бриджит Джонс покажет ее как мать-одиночку 9-летнего Билли и 4-летней Мейбл. Ее любимый погиб во время миссии в Судане, поэтому она теперь застряла в материнстве и забыла о собственных потребностях. Вдруг Бриджит знакомится с молодым человеком, что меняет ее взгляд на жизнь. К тому же женщиной заинтересовался школьный учитель ее детей.
"Бриджит Джонс: Без ума от мальчишки": смотрите трейлер онлайн
"Капитан Америка: Дивный новый мир"
Премьера: 13 февраля
Сэм Уилсон оказывается в центре скандала после встречи с новым президентом США. Ему придется выяснить, что стоит за глобальным заговором, пока напряжение растет с каждым днем.
"Капитан Америка: Дивный новый мир": смотрите трейлер онлайн
"Бруталист"
Премьера: 20 февраля
Фильм, имеющий все шансы получить Оскар, рассказывает о жизни венгерского еврея Ласло Тота. Он пережил Холокост и эмигрировал в США в поисках счастливой жизни. Клиент-богач действительно может изменить жизнь мужчины – он заказывает большой проект, который способен осуществить мечту Ласло. Но не все так просто.
"Бруталист": смотрите трейлер онлайн
"Настоящая боль"
Премьера: 20 февраля
Двое двоюродных братьев едут в Польшу, выполняя предсмертное желание бабушки. Там они погружаются в трагическую историю Холокоста. Фильм показывает детали еврейской истории и особенно освещает события Второй мировой войны. За роль одного из братьев Кирана Калкина номинировали на Оскар как "Лучшего актера".
"Настоящая боль": смотрите трейлер онлайн
"Реал"
Премьера: 20 февраля
Это фильм о войне, где нет спецэффектов и монтажа. Он снят на случайно включенную камеру, зафиксировавшую полтора часа войны. Это новая лента Олега Сенцова, который продолжает служить в ВСУ. Она показывает один из моментов контрнаступления лета 2023 года, когда БМП Сенцова подбили, поэтому он с бойцами оказался в ближайшей траншее.
"Реал": смотрите трейлер онлайн