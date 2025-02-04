24 Канал зібрав фільми, на які найбільше чекають у лютому. Тут українська стрічка про війну, номінант на Оскар та продовження "Щоденників Бріджит Джонс".
Цікаво Для довгих вечорів: 4 найкращі фільми тривалістю понад три години
"Канадець"
Прем'єра: 6 лютого
Фільм розповідає про режисера-документаліста Леонарда Файфа, який перед своєю смертю вирішує розповісти справжню історію свого життя. Це здивує не тільки його шанувальників, але й родину та дружину, яка роками терпіла брехню.
"Канадець": дивіться трейлер онлайн
"Партенопа"
Прем'єра: 6 лютого
Партенопа – допитлива та розумна дівчина, яка народилась у 1950 році у Неаполі. Та люди судять про неї лише через її неймовірну зовнішність. Партенопа користується цим, маніпулюючи та граючи людьми. Однак вона прагне знайти своє реальне місце у світі.
"Партенопа": дивіться трейлер онлайн
"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця"
Прем'єра: 13 лютого
Повернення Бріджит Джонс покаже її як матір-одиначку 9-річного Біллі та 4-річної Мейбл. Її коханий загинув під час місії в Судані, тож вона тепер застрягла у материнстві та забула про власні потреби. Раптом Бріджит знайомиться з молодим чоловіком, що змінює її погляд на життя. До того ж жінкою зацікавився шкільний вчитель її дітей.
"Бріджит Джонс: Закохана у хлопця": дивіться трейлер онлайн
"Капітан Америка: Чудесний новий світ"
Прем'єра: 13 лютого
Сем Вілсон опиняється у центрі скандалу після зустрічі з новим президентом США. Йому доведеться вияснити, що стоїть за глобальною змовою, поки напруга росте з кожним днем.
"Капітан Америка: Чудесний новий світ": дивіться трейлер онлайн
"Бруталіст"
Прем'єра: 20 лютого
Фільм, що має всі шанси отримати Оскар, розповідає про життя угорського єврея Ласло Тота. Він пережив Голокост та емігрував до США у пошуках щасливого життя. Клієнт-багатій справді може змінити життя чоловіка – він замовляє великий проєкт, який здатен здійснити мрію Ласло. Але не все так просто.
"Бруталіст": дивіться трейлер онлайн
"Справжній біль"
Прем'єра: 20 лютого
Двоє двоюрідних братів їдуть до Польщі, виконуючи передсмертне бажання бабусі. Там вони занурюються в трагічну історію Голокосту. Фільм показує деталі єврейської історії та особливо висвітлює події Другої світової війни. За роль одного з братів Кірана Калкіна номінували на Оскар як "Найкращого актора".
"Справжній біль": дивіться трейлер онлайн
"Реал"
Прем'єра: 20 лютого
Це фільм про війну, де немає спецефектів і монтажу. Він знятий на випадково увімкнену камеру, що зафіксувала півтори години війни. Це нова стрічка Олега Сенцова, який продовжує служити у ЗСУ. Вона показує один з моментів контрнаступу літа 2023 року, коли БМП Сенцова підбили, тому він з бійцями опинився у найближчій траншеї.
"Реал": дивіться трейлер онлайн