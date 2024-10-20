Помогут расслабиться: 5 глубоких фильмов для вечернего просмотра

Иногда возникает потребность переосмыслить собственную жизнь и свои поступки. На нужное настроение могут настроить фильмы, которые содержат в себе глубокие смыслы.

Кино 24 подготовил подборку лент, которые помогут забыть о хаосе будней. Эти фильмы будут побуждать к размышлениям и заставят высвободить эмоции.

Интересно Для приятного отдыха: 3 топовые фильмы на вечер

"Трудности перевода" (2003)

Американский пожилой актер Боб Харрис прибыл в Токио на съемки рекламы виски. Он устал от жизни и своей жены, поэтому чувствует, как все теряет смысл. В то же время в город прилетела молодая девушка, по имени Шарлотта, вместе со своим мужем Джоном. Ее возлюбленный постоянно работает, из-за чего она часто остается в одиночестве. Однажды Боб знакомится с Шарлоттой в баре. Герои быстро находят общий язык и спасение друг в друге.

"Трудности перевода": смотрите трейлер онлайн

"Ланчбокс" (2013)

Ила – молодая женщина, которая стремится вернуть чувства своего мужа Раджива. Он постоянно работает и имеет много работы, поэтому героиня решает поднять настроение любимому. Она приготовила ему вкусный обед и воспользовалась службой доставки еды из дома. Однако происходит технический сбой, из-за чего блюдо не попадает к Радживу, зато ее случайно получает вдовец Сааджан. Когда Ила узнает, что обед доставили не по адресу, то направляет ответ получателю. С этого момента между двумя незнакомыми людьми начинается переписка, которую обеспечивают курьеры.

"Ланчбокс": смотрите трейлер онлайн

"Патерсон" (2016)

Водитель автобуса Патерсон имеет тайное хобби. После каждого рабочего дня, во время которого внимательно слушает истории из жизни пассажиров, он пишет стихи. Дома его ждет жена Лаура, которая всегда имеет много идей и планов, что хочет воплотить. Женщина постоянно поддерживает попытки своего любимого и мотивирует его писать дальше. Несмотря на множество трудностей, из-за которых Патерсон не может публиковать собственное творчество, он продолжает работать над собой. Впрочем, вскоре происходит одно событие, которое кардинально меняет жизнь поэта.

"Патерсон": смотрите трейлер онлайн

"Любовное настроение" (2000)

События фильма происходят в Гонконге, в 1960-х годах. Две супружеские пары, одновременно селятся в соседние квартиры. Пока жена господина Чоу и муж госпожи Су находятся в командировках или на работе, главные герои начинают ежедневно общаться. Чоу и Су становятся друзьями, поэтому проводят все больше времени вместе. Однажды они узнают, что их предали партнеры. Поэтому теперь герои вместе представляют, чем именно занимаются их любимые люди. Эта игра приводит к возникновению глубоких чувств, которых не ожидал никто.

"Любовное настроение": смотрите трейлер онлайн

"Колумбус" (2017)

40-летний кореец Чжин отправляется в город Колумбус, где в одной из больниц находится его отец, известный архитектор. Мужчина оказался в коме, но стал уже совсем чужим для героя. Чжин решает прогуляться по улочкам и вдруг встречает молодую женщину Кейси. Она работает в библиотеке и заботится о своей матери, которая имеет наркозависимость. Девушка не хочет уезжать из города, потому что выбрала маму, вместо воплощения своих мечт. Между героями возникает диалог, который позволит высвободить все мысли, эмоции и чувства.

"Колумбус": смотрите трейлер онлайн

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