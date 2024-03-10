До очередной церемонии вручения премии Оскар осталось меньше суток. Редакция Кино 24 предлагает вспомнить фильмы, которые победили в номинации "Лучший фильм года", за последние 5 лет.

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"Зеленая книга", 2019

Лента Питера Фарелли "Зеленая книга" в 2019 году получила высшую награду киноакадемиков США.

Эта биографическая драма рассказывает о путешествии темнокожего джазового пианиста Дона Ширли и его водителя Тони Валлелонга по южным штатам США.

Тони по прозвищу "Болтун" теряет свое место работы и решает найти временную. Со временем у него появляется предложение. Известный афроамериканский пианист Дон Ширли собирается в турне по южным штатам, и ему нужен хороший водитель и человек, который может решить в дороге любую проблему, в одном лице.

Обговорив все нюансы, мужчины отправляются в путь, прихватив при этом "Зеленую Книгу". Это – специальный путеводитель, в котором описаны все безопасные для афроамериканцев места.

Тони и Дон отправляются в долгую поездку, которая изменит жизнь каждого из них навсегда..

"Зеленая книга": смотрите онлайн трейлер фильма

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"Паразиты", 2020

Оскароносный фильм "Паразиты" – это детище режиссера и сценариста из Южной Кореи Пона Джун-хо.

История ленты знакомит зрителей с парнем по имени Ки Ву. По сюжету, он вырос в бедной семье.

Собирать картонные коробки от пиццы считается единственным стабильным заработком в семье.

Однажды, узнав о вакансии репетитора по английскому для ребенка из состоятельной семьи. Богачи принимают парня на работу, даже не подозревая о мошенничестве. Сейчас финансовое положение семьи значительно улучшилось. Однако останавливаться на достигнутом сообразительный Ки Ву не собирается.

"Паразиты": смотрите онлайн трейлер фильма

"Земля кочевников", 2021

Фильмом-победителем Оскара-2021 стала драма Хлои Чжао "Земля кочевников".

В центре сюжета история женщины по имени Ферн. Она оказалась в тяжелом положении. Завод в небольшом городке закрылся и все сотрудники оказались без средств к существованию. Кроме этого, Ферн потеряла дом.

Следовательно, главной героине ленты пришлось обзавестись фургоном и начать путешествовать по стране, чтобы найти сезонные подработки.

Путешествуя, она встречается с разными людьми, называющими себя кочевниками. Ферн постоянно знакомится с новыми людьми и их историями, заново открывает себя и мир вокруг. В процессе своего приключения Ферн получает бесценный жизненный опыт.

"Земля кочевников": смотрите онлайн трейлер фильма

"Coda: В ритме сердца", 2022

Лента "Coda: В ритме сердца" в 2022 году получила статуэтку "Оскар" в номинации "Лучший фильм". Этот американский фильм был поставлен режиссером Сиан Хедер.

По сюжету, Руби Роси – единственная, кто в своей семье слышит. У девушки есть мечта. Она хочет стать певицей, однако не может оставить родителей и брата, потому что у нее важная роль – сурдопереводчика.

У них есть семейное дело – рыболовство. Когда оно оказывается под угрозой, юная Руби должна сделать выбор, хотя ей и очень страшно.

"Coda: В ритме сердца": смотрите онлайн трейлер фильма

"Все всегда и одновременно", 2023

В 2023 году "Лучшим фильмом" признали научно-фантастический фильм "Все всегда и одновременно" Дэна Квана и Дэниела Шейнерта. В целом лента получила 7 наград из 11 номинаций.

История этой ленты рассказывает об американке китайского происхождения Эвелин Ван, которая вместе со своим мужем руководит прачечной.

Вскоре Эвелин узнает, что способна перемещать сознание в тела своих двойников из других реальностей. Путешествуя мирами, она может вобрать в себя множество воспоминаний, умений и навыков. От каждой следующей своей вариации Эвелин учится чему-то крайне необходимому в ее реальном мире. Кроме этого, ей сообщили, что она должна справиться с серьезной миссией. Речь идет о том, что Эвелин должна спасти мультивселенную от большого зла – Джобу Тупаки.

"Все всегда и одновременно": смотрите онлайн трейлер фильма

Эти киноленты в свое время произвели фурор и собрали рекордное количество наград от престижной кинопремии. Поэтому предлагаем и вам посмотреть фильмы, которые получили Оскар за последние 5 лет.