До чергової церемонії вручення премії Оскар залишилось менше доби. Редакція Кіно 24 пропонує згадати фільми, які перемогли у номінації "Найкращий фільм року", за останні 5 років.

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"Зелена книга", 2019

Стрічка Пітера Фареллі "Зелена книга" у 2019 році здобула найвищу нагороду кіноакадеміків США.

Ця біографічна драма розповідає про подорож темношкірого джазового піаніста Дона Ширлі і його водія Тоні Валлелонга південними штатами США.

Тоні на прізвисько "Базіка" втрачає своє місце роботи і вирішує знайти тимчасову. Згодом у нього з'являється пропозиція. Відомий афроамериканський піаніст Дон Ширлі збирається в турне по південних штатах, і йому потрібен хороший водій і людина, яка може вирішити в дорозі будь-яку проблему, в одній особі.

Обговоривши всі нюанси, чоловіки вирушають в дорогу, прихопивши при цьому "Зелену Книгу". Це – спеціальний путівник, в якому описані всі безпечні для афроамериканців місця.

Тоні та Дон відправляються в довгу поїздку, яка змінить життя кожного з них назавжди…

"Зелена книга": дивіться онлайн трейлер фільму

Неймовірний тріумф можливий не лише на великих екранах. Favbet допомагає кожному стати головним персонажем фільму та відчути смак перемоги.

"Паразити", 2020

Оскароносний фільм "Паразити" – це дітище режисера та сценариста з Південної Кореї Пона Джун-хо.

Історія стрічки знайомить глядачів з хлопцем на ім'я Кі Ву. За сюжетом, він виріс у бідній родині.

Збирати картонні коробки від піци вважається єдиним стабільним заробітком в сім'ї.

Одного разу, дізнавшись про вакансію репетитора з англійської для дитини із заможної родини. Багатії приймають хлопця на роботу, навіть не підозрюючи про шахрайство. Наразі фінансове становище родини значно покращилося. Однак зупинятися на досягнутому кмітливий Кі Ву не збирається.

"Паразити": дивіться онлайн трейлер фільму

"Земля кочівників", 2021

Фільмом-переможцем Оскара-2021 стала драма Хлої Чжао "Земля кочівників".

У центрі сюжету історія жінки на ім'я Ферн. Вона опинилася у важкому становищі. Завод в невеликому містечку закрився і всі співробітники виявилися без засобів для існування. Крім цього, Ферн втратила будинок.

Відтак, головній героїні стрічки довелося обзавестися фургоном і почати подорожувати по країні, щоб знайти сезонні підробітки.

Подорожуючи, вона зустрічається з різними людьми, що називають себе кочівниками. Ферн постійно знайомиться з новими людьми та їхніми історіями, заново відкриває себе і світ навколо. В процесі своєї пригоди Ферн отримує безцінний життєвий досвід.

"Земля кочівників": дивіться онлайн трейлер фільму

"Coda: У ритмі серця", 2022

Стрічка "Coda: У ритмі серця" у 2022 році отримала статуетку "Оскар" у номінації "Найкращий фільм". Цей американський фільм був поставлений режисеркою Сіан Хедер.

За сюжетом, Рубі Росі – єдина, хто у своїй родині чує. У дівчини є мрія. Вона хоче стати співачкою, однак не може залишити батьків та брата, бо у неї важлива роль – сурдоперекладача.

В них є родинна справа – рибальство. Коли воно опиняється під загрозою, юна Рубі має зробити вибір, хоча їй і дуже страшно.

"Coda: У ритмі серця": дивіться онлайн трейлер фільму

"Все завжди і водночас", 2023

У 2023 "Найкращим фільмом" визнали науково-фантастичний фільм "Все завжди і водночас" Дена Квана і Деніела Шейнерта. Загалом стрічка здобула 7 нагород з 11 номінацій.

Історія цієї стрічки розповідає про американку китайського походження Евелін Ван, яка разом зі своїм чоловіком керує пральнею.

Незабаром Евелін дізнається, що здатна переміщувати свідомість у тіла своїх двійників з інших реальностей. Подорожуючи світами, вона може увібрати у себе безліч спогадів, вмінь та навичок. Від кожної наступної своєї варіації Евелін навчається чомусь вкрай необхідному в її реальному світі. Крім цього, їй повідомили, шо вона повинна справитися із серйозною місією. Йдеться про те, що Евелін має врятувати мультивсесвіт від великого зла – Джобу Тупакі.

"Все завжди і водночас": дивіться онлайн трейлер фільму

Ці кінострічки свого часу викликали фурор та зібрали рекордну кількість нагород від престижної кінопремії. Тому пропонуємо і вам переглянути фільми, які здобули Оскар за останні 5 років.