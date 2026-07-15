24 Канал собрал подборку фильмов, в которых роскошные костюмы оказались гораздо интереснее самого сюжета.

"Круэлла" (2021)

Легендарная художница по костюмам Дженни Беван создала 47 невероятных образов для Эммы Стоун, сыгравшей Круэллу, и еще 33 – для Эммы Томпсон, воплотившей баронессу фон Гельман. Панк-роковые платья из газетной бумаги, милитари-жакеты, роскошные шлейфы на мусоровозах и платья, которые горят прямо на героине, полностью затмили диснеевскую историю. Кроме того, они превратили картину в грандиозный модный перформанс, который принес создателям фильма заслуженный "Оскар".

"Круэлла": смотрите трейлер фильма онлайн

"Великий Гэтсби" (2013)

Экранизация классического романа Фрэнсиса Скотта Фицджеральда от режиссера База Лурмана часто подвергалась критике за чрезмерную клипообразность и плоских персонажей. Однако никто не осмелится оспорить гениальность визуального стиля, созданного художницей по костюмам Кэтрин Мартин. В сотрудничестве с дизайнером Миуччой Прадой они создали неповторимый гардероб эпохи джаза. Шелковые рубашки Леонардо Ди Каприо, роскошные платья Кэри Маллиган, расшитые кристаллами Swarovski, перья, диадемы и жемчуг создали настолько идеальную иллюзию праздника, что за ней полностью скрылись все сюжетные пробелы.

"Большой Гэтсби": смотрите трейлер фильма онлайн

"Мария-Антуанетта" (2006)

Художница по костюмам Милена Канонеро нарядила Кирстен Данст в воздушные пастельные платья, которые очень напоминают цветные французские пирожные макарон. Образ королевы гармонично дополнил дизайнер Маноло Бланик, создавший для фильма десятки пар эксклюзивных туфель. В итоге эстетика сладкой и беззаботной жизни в облаках шелка и кружева полностью затмила реальные исторические факты. Именно эта безупречная визуальная красота принесла картине заветный "Оскар" за лучший дизайн костюмов.

"Мария-Антуанетта": смотрите трейлер фильма онлайн

На днях мы писали о культовых фильмах о моде, которые захватывают с первой минуты.