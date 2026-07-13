24 Канал подготовил подборку атмосферных фильмов о моде, которые вам точно понравятся.

"Призрачная нить" (2017)

Если вам хочется узнать, как зарождалась мода в золотые времена, то стоит начать с просмотра именно этого фильма. Сюжет картины переносит зрителя в Лондон 1950-х годов, в закрытое ателье, где шьют платья для королев и аристократов. Всем этим процессом руководит кутюрье Рейнольдс Вудкок – человек с гениальным талантом и совершенно невыносимым характером.

"Призрачная нить": смотрите трейлер фильма онлайн

"Сентябрьский номер" (2009)

Это документальный фильм о том, как команда американского журнала Vogue создает свой самый важный и самый толстый номер в году. Вся лента построена на спорах и работе двух сильных женщин – строгой главной редакторши Анны Винтур и креативной директорши Грейс Коддингтон. Если вы хотите узнать, как на самом деле работает глянцевая журналистика, то этот фильм для вас.

"Сентябрьский номер": смотрите трейлер фильма онлайн

"Неоновый демон" (2016)

Этот триллер показывает довольно жестокую и полную зависти сторону модельного бизнеса. В центре сюжета – молодая девушка Джесси, которая приезжает покорять Лос-Анджелес и мгновенно становится суперзвездой. Из-за этого другие модели начинают ее буквально ненавидеть. Однако главное здесь не сюжет, а картинка. Ведь фильм снят настолько стильно, что каждый кадр хочется поставить на паузу и очень долго разглядывать.

"Неоновый демон": смотрите трейлер фильма онлайн

"Высокая мода" (1994)

События фильма происходят в Париже 90-х, как раз во время Недели моды, когда город сходит с ума от бесконечных показов. Режиссер снял шикарную пародию на всю тогдашнюю элиту, репортеров и известных дизайнеров с их странными прихотями и большим эго. Самое интересное, что в фильме наряду с голливудскими актерами снялись настоящие супермодели и модельеры той эпохи.

"Высокая мода": смотрите трейлер фильма онлайн

"Ив Сен-Лоран" (2014)

Это правдивая история о жизни одного из самых известных дизайнеров XX века. В фильме можно увидеть путь модельера от его первой работы в доме Dior до создания собственной модной империи. Именно Сен-Лоран совершил революцию, когда первым одел женщин в мужские смокинги. Кстати, актеры здесь играют в настоящих вещах, взятых из архивов дизайнера.

"Ив Сен-Лоран": смотрите трейлер фильма онлайн

А если вы ценитель роскошной классики, то предлагаем посмотреть подборку фильмов с Одри Хепберн.