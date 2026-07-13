24 Канал зібрав добірку атмосферних фільмів про моду, які вам точно сподобаються.

"Примарна нитка" (2017)

Якщо вам хочеться дізнатися, як мода зароджувалася в золоті часи, то варто почати з перегляду саме цього фільму. Сюжет стрічки переносить глядача у Лондон 1950-х років, у закрите ательє, де шиють сукні для королев та аристократів. Усім цим процесом керує кутюр'є Рейнольдс Вудкок – людина з геніальним талантом і абсолютно нестерпним характером.

"Примарна нитка": дивіться трейлер фільму онлайн

"Вересневий номер" (2009)

Це документальний фільм про те, як команда американського журналу Vogue створює свій найважливіший і найтовстіший номер у році. Уся стрічка тримається на суперечках і роботі двох сильних жінок – суворої головної редакторки Анни Вінтур та креативної директорки Грейс Коддінгтон. Якщо ви хочете знати, як працює глянцева журналістика насправді, то цей фільм для вас.

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"Вересневий номер": дивіться трейлер фільму онлайн

"Неоновий демон" (2016)

Цей трилер показує доволі жорстокий і заздрісний бік модельного бізнесу. У центрі сюжету – молода дівчина Джессі, яка приїжджає підкорювати Лос-Анджелес і миттєво стає суперзіркою. Через це інші моделі починають її буквально ненавидіти. Однак головне тут не сюжет, а картинка. Адже фільм знятий настільки стильно, що кожен кадр хочеться поставити на паузу й дуже довго роздивлятись.

"Неоновий демон": дивіться трейлер фільму онлайн

"Висока мода" (1994)

Події стрічки відбуваються в Парижі 90-х, саме під час Тижня моди, коли місто божеволіє від нескінченних показів. Режисер зняв шикарну пародію на всю тогочасну еліту, репортерів та відомих дизайнерів з їхніми дивними примхами й великим его. Найцікавіше те, що у фільмі поруч із голлівудськими акторами знялися справжні супермоделі та модельєри тієї епохи.

"Висока мода": дивіться трейлер фільму онлайн

"Ів Сен-Лоран" (2014)

Це правдива історія про життя одного з найвідоміших дизайнерів XX століття. У фільмі можна побачити шлях модельєра від його першої роботи в домі Dior до створення власної модної імперії. Саме Сен-Лоран здійснив революцію, коли першим одягнув жінок у чоловічі смокінги. До речі, актори тут грають у справжніх речах, які взяли з архівів дизайнера.

"Ів Сен-Лоран": дивіться трейлер фільму онлайн

А якщо ви є поціновувачем розкішної класики, то пропонуємо переглянути добірку фільмів з Одрі Хепберн.