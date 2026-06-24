Акторка запропонувала інший підхід до стилю і кіно. Вона навіть отримала статус ікони стилю, а за роль у фільмі "Римські канікули" стала володаркою Оскара. Ця особа точно варта того, щоб фільми, за її участі, продовжували жити. Тому 24 Канал далі у матеріалі розповість про них.

До теми 5 молодих акторів, які стають стрімко популярними

"Сніданок у Тіффані", 1961

Рейтинг IMDb: 7,5

19-річна дівчина Голлі Ґолайтлі переїжджає до Нью-Йорка з провінції, адже прагне розкішного життя. Вона мріє вдало вийти заміж, а від тривог та депресії рятується біля вітрин ювелірного магазину Tiffany & Co., поїдаючи круасан.

"Сніданок у Тіффані": дивіться онлайн трейлер фільму

"Римські канікули", 1953

Рейтинг IMDb: 8,0

Принцеса Анна приїздить до Риму з дипломатичним візитом. Втомившись від правил та етикету дівчина таємно тікає з палацу. У місті вона знайомиться з американським журналістом Джо Бредлі, який вирішує з цієї події зробити ексклюзивний репортаж. Однак між новими знайомими виникають несподівані почуття.

"Римські канікули": дивіться онлайн трейлер фільму

"Моя чарівна леді", 1964

Рейтинг IMDb: 7,7

За сюжетом, зарозумілий професор фонетики Генрі Хіггінс укладає парі, що за кілька місяців навчить бідну вуличну квіткарку Елізу Дулітл бездоганній вимові та манерам, після чого видаватиме її за справжню герцогиню. Дівчина переїжджає до будинку професора і проходить через виснажливі тренування з вимови та етикету.

"Моя чарівна леді": дивіться онлайн трейлер фільму

Також варто звернути увагу і на ці кінострічки, де Одрі мала одні з головних ролей:

"Забавне личко";

"Сабріна";

"Засекречені люди";

"Шарада";

"Як украсти мільйон".

До речі, Netflix придбав права на нові сезони "Маші та Ведмедя" із російською пропагандою.