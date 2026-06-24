Про це повідомило видання Deadline. У цьому матеріалі розповімо про деталі угоди та пояснимо, чому українцям варто відмовитися від перегляду цього мультфільму.

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Netflix придбав права на нові сезони "Маші та Ведмедя"

Мультсеріал буде доступний для користувачів Netflix у понад 100 країнах світу, зокрема у США, Канаді, країнах Європи, Азії та Латинської Америки.

Водночас українцям варто уважно ставитися до контенту, який вони обирають для своїх дітей. Адже цей російський проєкт уже давно викликає дискусії через наявність у ньому радянських ідеологічних наративів та елементів пропаганди.

Що не так із фільмом "Маша і Ведмідь"?

У серпні 2025 року російський YouTube-канал "Маша і Ведмідь" став найпопулярнішим в Україні, що викликало значне обурення серед багатьох українців.

Формально серії мультфільму були доступні українською мовою, а в описі каналу була вказана Україна. Проте насправді це російський продукт, адаптований для української аудиторії.

Тож, якщо ми прагнемо формувати український культурний простір та не підтримувати фінансово російський контент, варто свідомо відмовлятися від його споживання.

Кожен перегляд приносить прибуток правовласникам, тому підтримка українського та світового якісного дитячого контенту є значно кращою альтернативою.