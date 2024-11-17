Мартин Скорсезе сегодня, 17 ноября, празднует 82-летие. Один из самых гениальных режиссеров не только создает удачные фильмы, но и поддерживает Украину. 24 Канал подготовил подборку лучших лент Скорсезе.

К слову 3 культовые фильмы, которые передают дух незабываемой студенческой жизни

"Славные парни"

Год: 1990

Актеры: Рэй Лиотта, Роберт Де Ниро, Джо Пеши

Рейтинг IMDb: 8.7

Фильм рассказывает о парне, который мечтает стать гангстером: ездить на быстрых машинах, носить роскошные костюмы и пользоваться авторитетом. Он действительно осуществил свой план, но за это ему пришлось расплачиваться. Ведь он нарушил правила криминального мира, создав наркобизнес. Теперь он свидетельствует против бывших коллег и вынужден исчезнуть навсегда.

Это интересный взгляд на мир мафиози, где безупречно соединился юмор и насилие.

"Славные парни": смотрите трейлер онлайн

"Бешеный бык"

Год: 1980

Актеры: Роберт Де Ниро, Джо Пеши, Кэти Мориарти

Рейтинг IMDb: 8.1

Спортивная биографическая драма создана по мотивам мемуаров американского боксера с итальянскими корнями Джейка Ламотти. Она рассказывает о расцвете и конце его карьеры на боксерском ринге. Это история непростых взаимоотношений Джейка с братом, тренером и женой Вики, и изображение его бойцовского духа и нрава, который увидели не только соперники, но и близкие люди.

"Бешеный бык": смотрите трейлер онлайн

Предыстория фильма тоже довольно интересная: Скорсезе после истощения лежал в больнице, где его навестил Де Ниро с автобиографией боксера. Режиссер не имел интереса к боксу, но понял, что это история человека, который и пытался помириться с собой, и довел себя до самоуничтожения.

"Ирландец"

Год: 2019

Актеры: Роберт Де Ниро, Аль Пачино, Джо Пеши

Рейтинг IMDb: 7.8

В центре сюжета – мафиози-убийца Фрэнк Ширан, гангстер и владелец магазина Рассел Буфалино и профсоюзный лидер Джимми Хоффа. Рассказ начинается со сцены дома престарелых, где седой Фрэнк сидит в кресле колесном одиночестве. Он начинает делиться воспоминаниями из своей жизни с лирическими отступлениями, историческими отсылками и множеством флешбеков.

"Ирландец": смотрите трейлер онлайн

Это мрачный фильм, который заставляет задуматься, как мы смотрели на парней-гангстеров в течение лет, и что происходит с ними в годы старости. Это словно противоположность "Славным парням" и, возможно, последний взгляд Скорсезе на гангстерский мир.