Выбор украинцев: 10 самых популярных фильмов Netflix, которые стоит посмотреть вечером

На Netflix подвели итоги последней недели и определили фильмы, которые чаще всего выбирали для просмотра в Украине. Среди них и комедии, и документалки, и мультфильмы.

Платформа Netflix опубликовала список самых популярных фильмов за период с 7 по 13 октября. Эти ленты точно подойдут для вечернего просмотра.

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"Неприятности"

Шведская экшн-комедия рассказывает о Конни, которого несправедливо осудили за убийство. В тюрьме мужчину ошибочно считают пилотом. Конни втягивают в план побега, в котором ему предстоит пилотировать самолет.

Теперь ему надо не только справиться с этой задачей, но и доказать свою невиновность и успеть попасть на день рождения своей дочери Джулии.

"Неприятности": смотрите трейлер онлайн

"Платформа 2"

Сиквел известного испанского фильма продолжает рассказывать о событиях в многоэтажной вертикальной тюрьме с платформой, на которой выдают еду.

В тюрьме некоторое время назад всем начал управлять неизвестный таинственный лидер, но его условия нравятся не всем. Заключенные не решаются действовать открыто, а потому затевают митинг и втягивают в эту авантюру новенького.

"Платформа 2": смотрите трейлер онлайн

"Одинокая планета"

Писательница-интроверт Кэтрин Лоу отправляется на ретрит в Марокко, чтобы убежать от изолированной жизни, преодолеть писательский блок и вдохновиться. Там она знакомится с харизматичным мужчиной, что зажигает в ее сердце страсть. Лента рассказывает о динамике отношений с разницей в возрасте и поиск себя и самоидентичность.

"Одинокая планета": смотрите трейлер онлайн

В список самых популярных лент за последнюю неделю попали и другие интересные фильмы – от документальных до анимационных: