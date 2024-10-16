Платформа Netflix опублікувала список найпопулярніших фільмів за період з 7 до 13 жовтня. Ці стрічки точно підійдуть для вечірнього перегляду.

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"Неприємності"

Шведська екшн-комедія розповідає про Конні, якого несправедливо засудили за вбивство. У в'язниці чоловіка помилково вважають пілотом. Конні втягують у план втечі, у якому йому належить пілотувати літак.

Тепер йому треба не тільки впоратися з цим завданням, але й довести свою невинність та встигнути потрапити на день народження своєї доньки Джулії.

"Неприємності": дивіться трейлер онлайн

"Платформа 2"

Сиквел відомого іспанського фільму продовжує розповідати про події у багатоповерховій вертикальній в'язниці з платформою, на якій видають їжу.

У тюрмі деякий час тому всім почав керувати невідомий таємничий лідер, але його умови подобаються не всім. Ув'язнені не наважуються діяти відкрито, а тому затівають мітинг та втягують у цю авантюру новенького.

"Платформа 2": дивіться трейлер онлайн

"Самотня планета"

Письменниця-інтровертка Кетрін Лоу вирушає на ретрит у Марокко, щоб втекти від ізольованого життя, подолати письменницький блок і надихнутися. Там вона знайомиться з харизматичним чоловіком, що запалює в її серці пристрасть. Стрічка розповідає про динаміку стосунків з різницею у віці та пошук себе й самоідентичність.

"Самотня планета": дивіться трейлер онлайн

У список найпопулярніших стрічок за останній тиждень потрапили й інші цікаві фільми – від документальних до анімаційних: