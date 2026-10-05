24 Канал собрал пять фильмов Netflix 2022 года, которые и сейчас не выглядят как контент на один вечер. Выбирайте, устраивайтесь поудобнее и приятного просмотра!

"На Западном фронте без перемен"

IMDb: 7,8

Молодой немец Пауль с воодушевлением отправляется на Первую мировую, думая, что его ждут честь и героизм. Реальность, конечно, быстро дает понять, что в окопах все обстоит совсем иначе.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 90% от критиков. Обозреватели хвалили картину за сильный антивоенный посыл, мрачную атмосферу и то, как она показывает бессмысленность войны без лишнего пафоса.

"На Западном фронте без перемен": смотреть трейлер

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"Пиноккио" Гильермо дель Торо

IMDb: 7,6

Классическая история о деревянном мальчике здесь становится значительно мрачнее и взрослее. Дель Торо переносит ее в Италию времен фашизма и делает акцент не на сказочной морали, а на утрате, любви, смерти и непокорности.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 96%. Критики особенно хвалили стоп-моушн-анимацию, визуальный стиль и то, что режиссер не побоялся сделать знакомую сказку почти совершенно другой.

"Пиноккио" Гильермо дель Торо: смотреть трейлер

"Дорога в НБА"

IMDb: 7,3

Скаут баскетбольной команды в исполнении Адама Сэндлера находит в Испании невероятно талантливого уличного игрока и решает доказать всем, что он может попасть в НБА.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 94% от критиков. Особенно хвалили Сэндлера за серьезную драматическую роль, эмоциональность и то, что спортивная история не превратилась в банальный набор мотивационных речей.

"Дорога в НБА": смотреть трейлер

"Достать ножи: Стеклянная луковица"

IMDb: 7,1

Детектив Бенуа Блан отправляется на частный греческий остров, где миллиардер собирает компанию очень богатых и очень странных друзей. Затем кто-то умирает – и вечеринка резко становится интереснее.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes фильм получил 91% от критиков. Обозреватели хвалили сценарий Райана Джонсона, юмор, повороты сюжета и актерский состав с Дэниелом Крейгом, Эдвардом Нортоном, Кейт Хадсон и Жанель Моне.

"Достать ножи: Стеклянная луковица": смотреть трейлер

"Хороший медбрат"

IMDb: 6,8

Медсестра Эми начинает подозревать, что ее тихий и внимательный коллега Чарли может быть причастен к загадочным смертям пациентов. Самое неприятное – фильм основан на реальных событиях.

Что говорят критики: на Rotten Tomatoes – 74%. Критики высказывали претензии к сценарию, но почти единодушно хвалили Джессику Честейн и Эдди Редмейна, которые поддерживают напряжение даже в очень сдержанных сценах.

"Хороший медбрат": смотреть трейлер

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