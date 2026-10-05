24 Канал зібрав п’ять фільмів Netflix 2022 року, які й зараз не виглядають як контент на один вечір. Обирайте, влаштовуйтеся зручніше і приємного перегляду!
"На Західному фронті без змін"
IMDb: 7,8
Молодий німець Пауль із захопленням іде на Першу світову, думаючи, що на нього чекають честь і героїзм. Реальність, звісно, швидко пояснює, що окопи мають зовсім інший сценарій.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм має 90% від критиків. Оглядачі хвалили стрічку за сильний антивоєнний меседж, похмуру атмосферу й те, як вона показує безглуздість війни без зайвого пафосу.
"На Західному фронті без змін": дивитись трейлер
"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо"
IMDb: 7,6
Класична історія про дерев’яного хлопчика тут стає значно темнішою і дорослішою. Дель Торо переносить її в Італію часів фашизму й робить акцент не на казковій моралі, а на втраті, любові, смерті й непокорі.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 96%. Критики особливо хвалили стоп-моушн-анімацію, візуальний стиль і те, що режисер не побоявся зробити знайому казку майже зовсім іншою.
"Піноккіо Ґільєрмо дель Торо": дивитись трейлер
"Дорога до НБА"
IMDb: 7,3
Скаут баскетбольної команди у виконанні Адама Сендлера знаходить в Іспанії неймовірно талановитого вуличного гравця і вирішує довести всім, що той може потрапити до НБА.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes фільм отримав 94% від критиків. Особливо хвалили Сендлера за серйозну драматичну роль, емоційність і те, що спортивна історія не перетворилася на банальний набір мотиваційних промов.
"Дорога до НБА": дивитись трейлер
"Скляна цибуля: Ножі наголо"
IMDb: 7,1
Детектив Бенуа Блан вирушає на приватний грецький острів, де мільярдер збирає компанію дуже багатих і дуже дивних друзів. Потім хтось помирає – і вечірка різко стає цікавішою.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes стрічка має 91% від критиків. Оглядачі хвалили сценарій Раяна Джонсона, гумор, повороти сюжету та акторський склад із Деніелом Крейгом, Едвардом Нортоном, Кейт Гадсон і Жанель Моне.
"Скляна цибуля: Ножі наголо": дивитись трейлер
"Хороший медбрат"
IMDb: 6,8
Медсестра Емі починає підозрювати, що її тихий і уважний колега Чарлі може бути причетний до загадкових смертей пацієнтів. Найнеприємніше – фільм заснований на реальних подіях.
Що кажуть критики: на Rotten Tomatoes – 74%. Критики мали претензії до сценарію, але майже одностайно хвалили Джессіку Честейн та Едді Редмейна, які тримають напругу навіть у дуже стриманих сценах.
"Хороший медбрат": дивитись трейлер
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