10 самых популярных фильмов на Netflix, которые захватили украинских зрителей

Стриминговая платформа Netflix недавно обновила список самых популярных фильмов, и на этот раз украинские зрители смогли окунуться в мир не только увлекательных кинолент, но и ярких мультфильмов. В этом обновленном списке есть не только новые релизы, но и легендарные фильмы, которые давно стали культовыми.

Одним из таких является любимый многими "Шрек", который, несмотря на годы, продолжает захватывать зрителей своей юмористической и уютной атмосферой. Кроме "Шрека", в списке самых популярных фильмов можно найти множество других увлекательных лент, которые вызывают интерес как у взрослых, так и у детей.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Типа беременна"

По сюжету фильма, Лейни, молодая женщина, охвачена чувством зависти к своей лучшей подруге, которая беременна, принимает решение прибегать к радикальным мерам. Она решает носить фальшивый живот, чтобы выдать себя за беременную. Сначала это кажется ей невинным способом избавиться от неприятных эмоций и чувства зависти, но все меняется, когда она случайно встречает мужчину своей мечты.

"Типа беременна": смотрите онлайн трейлер фильма

"Снова в действии"

В центре сюжета фильма – Эмили и Мэтт, пара, которая когда-то работала в ЦРУ, но после многих лет службы решила оставить тайную работу, чтобы создать семью и жить спокойной жизнью. Они начали новую жизнь, полную нормальности и уюта, вдали от опасного мира шпионажа. Они выращивали детей, находили время для семейных традиций и пытались забыть о своей предыдущей деятельности.

Но все меняется, когда их старое прикрытие внезапно раскрывают, и бывшие коллеги из ЦРУ заставляют пару вернуться в мир шпионажа. Неожиданно их спокойная жизнь оказывается под угрозой, и они вынуждены снова стать агентами.

"Снова в действии": смотрите онлайн трейлер фильма

"Секреты домашних животных 2"

Пес Макс уже успел пережить немало приключений в своей жизни, хотя большую часть времени он провел в квартире, запертой между четырех стен. Его жизнь была спокойной и предсказуемой, пока не случилось одно большое приключение, которое изменило все. Во время попытки добраться до своего родного дома Макс столкнулся с новыми вызовами, опасностями и приключениями, что сделали его значительно смелее и выносливее. Теперь он чувствует, что ему уже ничего не страшно – он пережил столько, что ничто не может его напугать.

Но есть одно место, которое все же вызывает у Макса определенные опасения – это поход к врачу. Ни один пес не любит посещать ветеринара, и Макс не исключение. Даже после всех пережитых событий, этот момент не вызывает у него никаких приятных эмоций. Каждый поход к врачу – это стресс, а особенно, когда вокруг есть другие звери, которые также попали на прием, и ситуация только добавляет тревоги.

"Секреты домашних животных 2": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых популярных киноисторий вы найдете такие фильмы:

"Шрек"

"Миссия невозможна. Расплата"

"Собрание ОСМД"

"Шрек 2"

"Шрек 3"

"Красное сообщение"

"Кракен-девушка по имени Руби"

Выбирайте своего фаворита из этого списка, наслаждайтесь просмотром и открывайте для себя новые кинематографические шедевры.