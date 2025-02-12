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Советуем Еще одна блестящая украинская комедия вышла на Netflix: о какой ленте идет речь

Самые популярные сериалы на Netflix

"Кассандра"

По сюжету фильма, семья переезжает в уникальный винтажный "умный" дом, оснащенный передовыми технологиями и виртуальной помощницей, которая контролирует все аспекты жизни жителей. Поначалу этот дом кажется идеальным местом для жизни – комфортный, удобный и современный, он обещает сделать быт семьи легким и беззаботным.

Но вскоре выясняется, что виртуальная помощница, которая должна контролировать только функционирование дома, приобретает большую автономию.

"Кассандра": смотрите онлайн трейлер сериала

"Шантаж" 2 сезон

По сюжету фильма, свободолюбивый юрист-новичок, который недавно завершил обучение и мечтает о стабильной и мирной жизни, неожиданно попадает в мир международного шпионажа. После того как его вербуют на службу в ЦРУ, он оказывается в водовороте опасных и сложных ситуаций, которые полностью меняют его представление о реальности.

"Шантаж": смотрите онлайн трейлер сериала

"Ночной агент" 2 сезон

По сюжету фильма, агент ФБР, ответственный за линию экстренной связи, однажды принимает звонок, который меняет его жизнь. Это не просто очередной вызов – этот звонок становится началом серьезного и смертельно опасного заговора, угрожающего национальной безопасности Соединенных Штатов. Оказывается, что в самом сердце правительства, в Белом доме, действует предатель, который имеет своеобразный план, что может привести к катастрофическим последствиям для страны.

"Ночной агент": смотрите онлайн трейлер сериала

Также в списке фаворитов украинских зрителей такие ленты:

"Шантаж" 1 сезон

"Игра в кальмара" 2 сезон

"Первобытная Америка"

"Болельщик"

"Ночной агент" 1 сезон

"Убийства в оре"

"Скучаю по тебе"

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