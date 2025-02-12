И особенно приятно, когда эти фильмы становятся доступными на удобных стриминговых платформах, таких как Netflix. Теперь украинская новогодняя комедия "Поезд в 31 декабря" доступна онлайн, что дает прекрасную возможность насладиться атмосферой праздников еще дольше.

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Фильм "Поезд в 31 декабря" вышел на Netflix: о чем сюжет ленты

Легендарный поезд "Укрзализныци", который служил много лет, будет выполнять свой последний рейс перед списанием. 31 декабря он должен прибыть на киевский вокзал, где его отправят на запасной путь. Это будет последнее путешествие для проводника Николая Ивановича, который после этого рейса уходит на пенсию. Для него эта поездка является особенной, и он надеется провести ее спокойно, ведь обычно рейс 31 декабря проходит без пассажиров – тихо и без особых событий.

Но в этот раз все идет не по плану. Рейс, который обычно был пустым, набирает немало пассажиров, каждый из которых имеет свою интересную историю и причину поездки в Киев. Это неожиданно меняет привычный ход событий, и теперь в вагоне этого поезда можно встретить очень разных украинцев, каждый из которых становится частью этого необычного путешествия.

"Поезд в 31 декабря": смотрите онлайн трейлер фильма

Но на пути случается непредвиденное: поезд застревает на полпути, и теперь все пассажиры оказываются в ситуации, которую трудно предсказать. Придется ли праздновать Новый год среди поля, вдали от цивилизации, сможет ли поезд продолжить путешествие, и что ждет пассажиров – все это будет оставаться загадочным до последнего момента. Это путешествие становится не просто путем в Киев, а настоящим испытанием для всех, кто на борту.