Лента рассказывает о приключениях обычных украинцев, которые отправляются в праздничное путешествие поездом "Киев – Львов" накануне Нового года. По словам съемочной команды, они стремятся создать в Украине традиционное новогоднее кино, которое полюбят все и будет смотреть не одно поколение.

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О чем будет фильм "Поезд в 31 декабря"

Зоя Сошенко рассказала о своем фильме "Поезд в 31 декабря", который является глубоким отражением нашей украинской идентичности. Эта история раскрывает не только счастливые моменты из жизни, но и те моменты, когда мы чувствуем уныние, что делает ее близкой и понятной каждому украинцу.

Фильм исследует концепцию пути – как в буквальном смысле, так и в метафорическом. Дорога домой становится символом объединения людей, которые, несмотря на свои различия, имеют общие ценности и мечты. В купе поезда встречаются разные персонажи, и их истории иллюстрируют, как, даже будучи абсолютно разными по происхождению и жизненному опыту, люди могут найти общий язык и понимание друг друга.

Роль Укрзализныци железная во время войны. Это только первый из фильмов, которые мы запланировали, ведь хочется и "Поезд в 31 декабря – 2", и "Такси в 31 декабря", и, возможно, даже "Самолет в 31 декабря" снять,

– отметил Горбунов.



Съемки фильма "Поезд в 31 декабря" / Фото Пресс-служба

Также Юрий Горбунов подчеркнул, что "Поезд в 31 декабря" был создан без привлечения государственных средств, без поддержки фондов и грантов – все производственные расходы покрыли спонсоры и частные инвесторы.

Продюсер ленты также отметил важность развития украинского кинематографа и киноиндустрии во время войны. По его словам, бизнес должен работать, создавая рабочие места, а украинцы – беспокоиться о своем ментальном здоровье. Поэтому 1 января все должны отправиться в кино, провести приятно время и сделать свой вклад в экономику страны.