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"Последний самурай"

Действие фильма разворачивается в Японии 70-х годов девятнадцатого века, в период, когда страна претерпевает значительные изменения. Капитан Нейтон Олгрен, уважаемый американский военный офицер, получает приглашение от Императора Японии для того, чтобы научить первую армию Страны Восходящего Солнца современному искусству ведения боевых действий. Поскольку Япония пытается модернизироваться и подготовиться к западной политике, Император решает уничтожить древние традиции, включая самураев, которые символизируют старую эпоху.

"Последний самурай": смотрите онлайн трейлер фильма

Олгрен, профессионал своего дела, начинает тренировать новобранцев, но столкнется с непредсказуемыми вызовами, когда встретится с самураями.

"Ярость"

Действие фильма разворачивается в апреле 1945 года, когда Вторая мировая война приближается к своему завершению. Однако, несмотря на то, что боевые действия приближаются к концу, война еще не прекратилась, и нацистская угроза продолжает существовать. Сержант Уордедди, командир танковой части во второй бронетанковой дивизии США, не останавливается перед трудностями и ведет своих солдат в бой, убежден, что до окончательной победы надо сделать еще один важный шаг.

"Ярость": смотрите онлайн трейлер фильма

План, который разработал Уордедди, весьма амбициозный и чрезвычайно рискованный. Он намерен поразить в самое сердце вражеского логова – атаковать тыл немцев, что, безусловно, является крайне опасным и стратегически важным шагом. В команде сержанта пятеро солдат, и хотя они не могут похвастаться численным превосходством, они имеют сильное желание выполнить миссию. Вражеские войска превосходят их в несколько раз по огневой силе, но это не останавливает героев.

"Город грехов"

По сюжету фильма, события разворачиваются в городе, где ночь никогда не заканчивается, а улицы пропитаны гнилой вонью преступлений и разврата. В этом мрачном мире каждый живет по собственным правилам, и ничего не может изменить эту порочную реальность.

Марв – отчаянный вышибала, для которого единственный свет в этом безнадежном болоте погас вместе с жизнью женщины, которую он любил. Его жизнь – это бесконечная борьба, поиск справедливости, даже если она невозможна, и жажда мести, что спасает его от полного падения.

Двайт – мужчина, пытающийся убежать от своего темного прошлого, но это прошлое настигает его в образе жестокой войны с безжалостными хищниками Старого города. Его борьба – это не только попытка избежать наказания, но и внутренняя борьба с собой, со своими грехами и ужасными решениями, которые привели его к этой безвыходной ситуации.

"Город грехов": смотрите онлайн трейлер фильма

Хартиган – старый коп с уставшими глазами, который, несмотря на истощение и разочарование, готов рисковать своей жизнью, чтобы спасти ребенка от монстра в человеческом обличье. Его путь – это путь чести, самопожертвования и понимания, что даже в этом адском мире есть моменты, когда нужно бороться за то, что остается от человечности.

В этом городе нет места для надежды, только выживание в мире, где зло стало привычным явлением, а правосудие – лишь бесполезным призраком.