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"Останній самурай"

Дія фільму розгортається в Японії 70-х років дев'ятнадцятого століття, в період, коли країна зазнає значних змін. Капітан Нейтон Олгрен, шановний американський військовий офіцер, отримує запрошення від Імператора Японії для того, щоб навчити першу армію Країни Вранішнього Сонця сучасному мистецтву ведення бойових дій. Оскільки Японія намагається модернізуватися та підготуватися до західної політики, Імператор вирішує знищити стародавні традиції, включаючи самураїв, які символізують стару епоху.

"Останній самурай": дивіться онлайн трейлер фільму

Олгрен, професіонал своєї справи, починає тренувати новобранців, але зіткнеться з непередбачуваними викликами, коли зустрінеться з самураями.

"Лють"

Дія фільму розгортається у квітні 1945 року, коли Друга світова війна наближається до свого завершення. Проте, попри те, що бойові дії наближаються до кінця, війна ще не припинилась, і нацистська загроза продовжує існувати. Сержант Уордедді, командир танкової частини в другій бронетанковій дивізії США, не зупиняється перед труднощами й веде своїх солдатів у бій, переконаний, що до остаточної перемоги треба зробити ще один важливий крок.

"Лють": дивіться онлайн трейлер фільму

План, який розробив Уордедді, вельми амбітний і надзвичайно ризикований. Він має намір уразити в самісіньке серце ворожого лігва – атакувати тил німців, що, безумовно, є вкрай небезпечним і стратегічно важливим кроком. У команді сержанта п’ятеро солдатів, і хоча вони не можуть похвалитися чисельною перевагою, вони мають сильне бажання виконати місію. Ворожі війська перевершують їх у кілька разів за вогневу силу, але це не зупиняє героїв.

"Місто гріхів"

За сюжетом фільму, події розгортаються у місті, де ніч ніколи не закінчується, а вулиці просякнуті гнилим смородом злочинів і розпусти. У цьому похмурому світі кожен живе за власними правилами, і нічого не може змінити цю порочну реальність.

Марв – відчайдушний вибивайло, для якого єдине світло в цьому безнадійному болоті згасло разом із життям жінки, яку він любив. Його життя – це нескінченна боротьба, пошук справедливості, навіть якщо вона неможлива, і жага помсти, що рятує його від повного падіння.

Двайт – чоловік, що намагається втекти від свого темного минулого, але це минуле наздоганяє його в образі жорстокої війни з безжальними хижаками Старого міста. Його боротьба – це не лише спроба уникнути покарання, але й внутрішня боротьба з собою, зі своїми гріхами та жахливими рішеннями, які привели його до цієї безвихідної ситуації.

"Місто гріхів": дивіться онлайн трейлер фільму

Гартіґан – старий коп із втомленими очима, який, попри виснаження і розчарування, готовий ризикувати своїм життям, щоб врятувати дитину від монстра в людській подобі. Його шлях – це шлях честі, самопожертви й розуміння, що навіть у цьому пекельному світі є моменти, коли потрібно боротися за те, що залишається від людяності.

У цьому місті немає місця для надії, тільки виживання у світі, де зло стало звичним явищем, а правосуддя – лише марною примарою.