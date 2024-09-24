10 невероятных фильмов на Netflix, от которых сходят с ума украинские зрители

Мы подготовили для вас подборку из 10 фильмов на Netflix, которые покорили сердца украинских зрителей. В этой коллекции вы найдете картины на любой вкус: от захватывающих триллеров и романтических комедий до эпических драм и фантастических приключений.

Поэтому, если вы ищете идеальный способ расслабиться после напряженного рабочего дня или просто хотите насладиться приятным вечером в кругу друзей или семьи, выбирайте фильм из нашей новой подборки Кино 24. Оставьте все заботы позади, усаживайтесь поудобнее и окунитесь в увлекательный мир кинематографа вместе с Netflix.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Ребел-Ридж"

Это напряженный криминальный боевик, в котором сюжет разворачивается вокруг бывшего морского пехотинца, который пытается помочь своему брату выйти из тюрьмы. Ради этого он собрал внушительную сумму денег для внесения залога. Однако, когда кажется, что все уже почти решено, возникает неожиданное препятствие: местная полиция присваивает эти средства себе, используя свою власть для собственных корыстных целей.

Возмущенный несправедливостью, герой не собирается мириться с такой ситуацией. Он решает взять дело в свои руки и объявляет войну коррумпированной системе, процветающей в небольшом городке.

"Ребел-Ридж": смотрите онлайн трейлер фильма

"Отвратительные"

Это захватывающий фантастический боевик, действие которого разворачивается в футуристическом антиутопическом мире, где общество устанавливает жесткие стандарты красоты. Каждый подросток по достижению определенного возраста вынужден проходить обязательную пластическую операцию, которая призвана сделать его "идеальным" в соответствии с принятыми нормами.

Главная героиня, девушка-подросток, которая приближается к своему дню трансформации, начинает сомневаться в справедливости этого порядка, испытывая внутренний протест против принудительного изменения своей внешности.

Когда ее лучшая подруга внезапно исчезает при загадочных обстоятельствах, героиня решает не ждать и взяться за ее поиски самостоятельно.

"Отвратительные": смотрите онлайн трейлер фильма

"Яремчук: Несравненный мир красоты"

Этот фильм – документальная биографическая драма, которая раскрывает жизнь и карьеру первой украинской поп-звезды Назария Яремчука, ставшего легендой отечественной эстрады. В основе ленты – подробный рассказ о его пути к славе, личные испытания и драматические события, которые повлияли на его судьбу.

Фильм создан на основе уникальных материалов, среди которых интервью с родными, друзьями и коллегами Назария, которые близко знали артиста и могут поделиться своими воспоминаниями.

"Яремчук: Несравненный мир красоты": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в рейтинге самых популярных фильмов на Netflix оказались настоящие хиты, которые привлекают внимание зрителей своим разнообразием и увлекательными сюжетами. Среди них:

"Форсаж: Хоббс и Шоу"

"Союз"

"Двойник"

"Вкус свободы"

"Боксёр"

"Кот в сапогах 2: Последнее желание"

"Стук в дверь"

Выбирайте любой из этих фильмов и наслаждайтесь незабываемыми эмоциями и качественным кинематографом в удобное для вас время.