Среди фильмов есть и украинская лента "Дочь", для которой показ на кинофестивале станет мировой премьерой. Лента является режиссерским дебютом Егора Олесова – известного украинского фильммейкера, продюсера фильмов "Мавка. Лесная песня", "Захар Беркут", "Цена Правды" и других.

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Что известно о фильме "Дочь"

Это первый украинский фильм, который создан по технологии одного кадра, где примерами подобной технологии являются такие фильмы как "1917" Сэма Мендеса и "Бёрдмен" Алехандро Гонзалеса Иньяриту.

Сюжет рассказывает о событиях в феврале 2022 года, где во время начала российского вторжения, семнадцатилетняя девушка Ольга с недостатками слуха и ее семья оказываются в ловушке в собственном доме на Киевщине. Захваченные российскими солдатами, они вынуждены бороться за жизнь, а Ольга должна сделать практически невозможное, чтобы найти способ спасти себя и своих близких.

Этот фильм – о тишине, которая может быть громче взрывов и выстрелов. О несокрушимости человеческого духа даже в самые темные моменты. Фильм сознательно снят одним кадром, что дает возможность создать своеобразный иммерсивный опыт и погрузить зрителя в историю и место событий, отражая неумолимость войны, где каждая секунда может стать решающей. Героиня нашей истории, – символ каждого ребенка, которая потеряла свой мир из-за войны, но не потеряла надежды,

– говорит Егор Олесов.

Фильм создан компанией United Heroes, продюсерами выступили Егор Олесов и Ольга Максюк, оператором – Юрий Король, художником-постановщиком – Максим Нименко. Саундтрек к фильму создал итальянский композитор – Дарио Веро, при участии известной американской виолончелистки Тина Гуо.

Прокат в Украине запланирован на 2025 год.

Роли в фильме исполнили Лиза Козлова, Ахтем Сеитаблаев, Анастасия Карпенко, Мирон Шувалов и другие украинские актеры.

Что известно о Варшавском международном кинофестивале

Это ежегодный международный кинофестиваль класса А, организован в 1985 году. Он представляет новые фильмы мирового, европейского и польского кинематографа.

С 2009 года Варшавский кинофестиваль решением Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров приобщен к группе важнейших мировых кинофестивалей, таких как фестивали в Каннах, Венеции, Локарно, Сан-Себастьяне, Берлине или Карловых Варах.

В этом году кинофестиваль продлится с 11 по 20 октября.