Серед фільмів є й українська стрічка "Донька", для якої показ на кінофестивалі стане світовою премʼєрою. Стрічка є режисерським дебютом Єгора Олесова – відомого українського фільммейкера, продюсера фільмів "Мавка. Лісова пісня", "Захар Беркут", "Ціна Правди" та інших.

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Що відомо про фільм "Донька"

Це перший український фільм, який створено за технологією одного кадру, де прикладами подібної технології є такі фільми як "1917" Сема Мендеса та "Бёрдмен" Алехандро Гонзалеса Іньяріту.

Сюжет розповідає про події у лютому 2022 року, де під час початку російського вторгнення, сімнадцятирічна дівчина Ольга з вадами слуху та її родина опиняються в пастці у власному будинку на Київщині. Захоплені російськими солдатами, вони змушені боротися за життя, а Ольга має зробити практично неможливе, щоб знайти спосіб врятувати себе та своїх близьких.

Цей фільм – про тишу, яка може бути голосніше за вибухи та постріли. Про незламність людського духу навіть у найтемніші моменти. Фільм свідомо знятий одним кадром, що дає можливість створити своєрідний імерсивний досвід та занурити глядача в історію та місце подій, відображаючи невблаганність війни, де кожна секунда може стати вирішальною. Героїня нашої історії, – символ кожної дитини, яка втратила свій світ через війну, але не втратила надії,

– каже Єгор Олесов.

Фільм створено компанією United Heroes, продюсерами виступили Єгор Олесов та Ольга Максюк, оператором – Юрій Король, художником-постановником – Максим Німенко. Саундтрек до фільму створив італійський композитор – Даріо Веро, за участі відомої американської віолончелістки Тіна Гуо.

Прокат в Україні заплановано на 2025 рік.

Ролі у фільмі виконали Ліза Козлова, Ахтем Сеітаблаєв, Анастасія Карпенко, Мирон Шувалов та інші українські актори.

Що відомо про Варшавський міжнародний кінофестиваль

Це щорічний міжнародний кінофестиваль класу А, організований у 1985 році. Він представляє нові фільми світового, європейського та польського кінематографа.

З 2009 року Варшавський кінофестиваль рішенням Міжнародної федерації асоціацій кінопродюсерів долучено до групи найважливіших світових кінофестивалів, таких як фестивалі у Каннах, Венеції, Локарно, Сан-Себастьяні, Берліні чи Карлових Варах.

Цьогоріч кінофестиваль триватиме з 11 по 20 жовтня.