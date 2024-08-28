Для этого мы подготовили специальную подборку, которая станет вашим верным помощником в вечернем отдыхе. В нашей новой подборке собраны 10 самых популярных фильмов на Netflix, которые помогут вам расслабиться, забыть обо всех заботах и насладиться приятными моментами.

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"Союз"

Это комедийный боевик, в котором обычный строитель неожиданно оказывается в центре опасных приключений, связанных с миром шпионажа. Все начинается с того, что его школьная любовь, с которой он давно не поддерживал связи, вдруг обращается к нему с просьбой о помощи. Она раскрывает, что работает на секретную организацию, и сейчас ей нужен надежный партнер для выполнения важной миссии.

"Союз": смотрите онлайн трейлер фильма

"Ангелы Ниццы"

Это еще один комедийный боевик, где сюжет вращается вокруг женской дружбы и борьбы с опасностью. В центре событий – две главные героини, которые являются полными противоположностями по характеру и стилю работы. Первая – мстительная и яркая полицейская, которая привыкла действовать решительно и бескомпромиссно. Она не боится рисковать и часто прибегает к нестандартным методам, что иногда ставит ее в сложные ситуации.

Вторая – немецкий детектив, которая отличается спокойным и взвешенным подходом к делу. Она придерживается правил и любит работать по четко определенным протоколам, что делает ее противоположностью своей партнерши. Несмотря на эти различия, обстоятельства заставляют их объединить усилия, ведь на кону – безопасность Ниццы.

"Ангелы Ниццы": смотрите онлайн трейлер фильма

"Новички"

Первая неделя в старшей школе становится настоящим испытанием для четырех подростков, которые внезапно оказываются в центре событий на самой большой вечеринке года. Это не просто обычная встреча одноклассников – это ночь, полна хаоса, неожиданностей и рискованных приключений. Каждый из героев по-своему пытается справиться с напряжением, новыми социальными вызовами и соблазнами, которые появляются вместе с взрослением.

"Новички": смотрите онлайн трейлер фильма

Среди фильмов в рейтинге Netflix также оказались:

"М3ГАН"

"Пришелец Павел"

"Школа для взрослых"

"Кот в сапогах 2: Последнее желание"

"Я, "Победа" и Берлин"

"Непокоренный"

"Сэнди Щикс: Спасение Бикини Боттом"

Выбирайте ленту, которая больше всего соответствует вашему настроению, устройтесь поудобнее и наслаждайтесь прекрасным вечером в компании увлекательного кино