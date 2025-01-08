10 самых популярных фильмов на Netflix, которые влюбили в себя украинцев

Стриминговая платформа Netflix снова обновила свой список самых популярных фильмов. На этот раз в подборке оказалось сразу две украинские кинокартины.

В новом списке топовых лент вы сможете найти много интересных и разнообразных фильмов, но среди них особенно выделяются именно украинские проекты. Среди этих фильмов на Netflix вы, без сомнения, найдете своего фаворита.

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Самые популярные фильмы на Netflix

"Буча"

По сюжету, Константин Гудаускас – литовский еврей, гражданин Казахстана, активист, который получил убежище в Украине и поселился в Буче. Когда началось российское вторжение, Константин благодаря своему казахскому паспорту получил возможность проезжать на временно оккупированную российскими войсками территорию. Это дало ему шанс помочь мирным жителям, которых насильно удерживали на этих землях.

"Буча": смотрите онлайн трейлер фильма

Используя свою уникальную ситуацию, он начал вывозить мирных жителей из зоны боевых действий, спасая их от насилия и угрозы смерти. Константин не только стал спасителем для 203 людей, которых ему удалось вывезти, но и воочию увидел все ужасы войны и оккупации. Он стал свидетелем убийств, ограблений, изнасилований и других зверств, происходивших на оккупированных территориях, и пережил чрезвычайно тяжелые моменты, пытаясь сохранить человечность и спасать тех, кто попал в ловушку.

История Константина – это не только об отваге и спасении жизней, но и о том, как важно не оставаться равнодушным даже в самые темные времена. Его личная миссия стала частью большей борьбы за свободу, достоинство и человечность в условиях войны.

"Ручная кладь"

По сюжету, загадочный путешественник – опытный и хитрый человек, который имеет собственные темные намерения, использует шантаж, чтобы заставить молодого работника службы безопасности аэропорта пропустить опасный груз на рождественский авиарейс. Это груз, что может иметь серьезные последствия, если попадет на борт, и способен создать хаос и опасность для пассажиров и экипажа.

"Ручная кладь": смотрите онлайн трейлер фильма

Молодой работник, впервые оказавшись в такой сложной ситуации, вынужден взвешивать все риски и последствия. Хотя он и не имеет опыта в борьбе с такими вызовами, ему придется проявить все свои интеллектуальные и моральные качества, чтобы справиться с ситуацией. Однако загадочный путешественник имеет собственный план и не собирается останавливаться на достигнутом.

В напряженной игре ума и хитрости, каждый из них пытается перехитрить другого, ведь ставки очень высоки, и ошибка может стоить не только карьеры, но и человеческих жизней.

"Гринч"

Гринч спокойно живет вместе со своим верным псом Максом в пещере на вершине горы. Его жизнь протекает мирно и беззаботно, ведь почти целый год никто его не беспокоит. Соседи, которых он видит только когда идет за покупками в магазин, не занимают много места в его мыслях. Однако, когда приближается время Рождества, все меняется. Для Гринча это время года – худшее. Люди снизу горы начинают готовиться к празднику, шумят, украшают свои дома и готовят праздничные блюда. Их суета и громкие праздничные песнопения просто раздражают его, и Гринч начинает чувствовать себя все более обиженным и несчастным.

Но в этот раз все оказывается еще хуже: празднование Рождества в городе решили сделать в 3 раза большим, чем обычно. Это переполнило чашу терпения Гринча. Он не может больше терпеть этот грандиозный праздник, который постоянно мешает ему жить в тишине и покое. В голове Гринча появляется идея, которая кажется ему просто гениальной: если празднование нельзя прекратить, то почему бы не похитить Рождество? Это может быть его шансом на спокойствие, и он решает действовать.

"Гринч": смотрите онлайн трейлер фильма

Также в списке самых популярных фильмов вы найдете:

"Безумцы"

"То Рождество"

"Секреты домашних животных 2"

"Любовная афера"

"Номер 24"

"Наша маленькая тайна"

"Батальон 6888"

Выбирайте ленту по вкусу и наслаждайтесь просмотром наедине или с родными людьми.