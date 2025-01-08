У новому списку топових стрічок ви зможете знайти багато цікавих та різноманітних фільмів, але серед них особливо вирізняються саме українські проєкти. Серед цих фільмів на Netflix ви, без сумніву, знайдете свого фаворита.

Радимо Квести на виживання та інтрига: 3 серіали, які сподобаються фанатам "Гри в кальмара"

Найпопулярніші фільми на Netflix

"Буча"

За сюжетом, Костянтин Гудаускас – литовський єврей, громадянин Казахстану, активіст, який отримав притулок в Україні та оселився в Бучі. Коли розпочалося російське вторгнення, Костянтин завдяки своєму казахському паспорту отримав можливість проїжджати на тимчасово окуповану російськими військами територію. Це дало йому шанс допомогти мирним жителям, яких насильно утримували на цих землях.

"Буча": дивіться онлайн трейлер фільму

Використовуючи свою унікальну ситуацію, він почав вивозити мирних жителів із зони бойових дій, рятуючи їх від насильства та загрози смерті. Костянтин не лише став рятівником для 203 людей, яких йому вдалося вивезти, але й на власні очі побачив всі жахи війни та окупації. Він став свідком вбивств, пограбувань, зґвалтувань і інших звірств, що відбувалися на окупованих територіях, і пережив надзвичайно тяжкі моменти, намагаючись зберегти людяність і рятувати тих, хто потрапив у пастку.

Історія Костянтина – це не тільки про відвагу і рятування життів, а й про те, як важливо не залишатися байдужим навіть у найтемніші часи. Його особиста місія стала частиною більшої боротьби за свободу, гідність та людяність в умовах війни.

"Ручна поклажа"

За сюжетом, загадковий мандрівник – досвідчений і хитрий чоловік, який має власні темні наміри, використовує шантаж, щоб змусити молодого працівника служби безпеки аеропорту пропустити небезпечний вантаж на різдвяний авіарейс. Це вантаж, що може мати серйозні наслідки, якщо потрапить на борт, і здатний створити хаос та небезпеку для пасажирів та екіпажу.

"Ручна поклажа": дивіться онлайн трейлер фільму

Молодий працівник, вперше опинившись у такій складній ситуації, змушений зважувати всі ризики та наслідки. Хоча він і не має досвіду в боротьбі з такими викликами, йому доведеться проявити всі свої інтелектуальні та моральні якості, щоб справитися з ситуацією. Проте загадковий мандрівник має власний план і не збирається зупинятися на досягнутому.

У напруженій грі розуму і хитрості, кожен з них намагається перехитрити іншого, адже ставки дуже високі, і помилка може коштувати не тільки кар'єри, але й людських життів.

"Ґрінч"

Грінч спокійно живе разом зі своїм вірним псом Максом у печері на вершині гори. Його життя протікає мирно й безтурботно, адже майже цілий рік ніхто його не турбує. Сусіди, яких він бачить лише коли йде за покупками до магазину, не займають багато місця в його думках. Однак, коли наближається час Різдва, усе змінюється. Для Грінча це час року – найгірший. Люди знизу гори починають готуватися до свята, шумлять, прикрашають свої будинки й готують святкові страви. Їхня метушня і гучні святкові співи просто дратують його, і Грінч починає відчувати себе все більш ображеним і нещасним.

Але цього разу все виявляється ще гірше: святкування Різдва в місті вирішили зробити в 3 рази більшим, ніж зазвичай. Це переповнило чашу терпіння Грінча. Він не може більше терпіти це грандіозне свято, яке постійно заважає йому жити в тиші й спокої. В голові Грінча з'являється ідея, яка здається йому просто геніальною: якщо святкування не можна припинити, то чому б не викрасти Різдво? Це може бути його шансом на спокій, і він вирішує діяти.

"Ґрінч": дивіться онлайн трейлер фільму

Також у списку найпопулярніших фільмів ви знайдете:

"Божевільні"

"Те Різдво"

"Секрети домашніх тварин 2"

"Любовна афера"

"Номер 24"

"Наша маленька таємниця"

"Батальйон 6888"

Обирайте стрічку до смаку та насолоджуйтесь переглядом наодинці чи з найріднішими людьми.