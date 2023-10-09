Конечно, жанр этот не новый, но в нем созданы настоящие блокбастеры, которые обязательно следует просмотреть. Тем более что сейчас на дворе осень, и это идеальный момент, чтобы углубиться в увлекательный мир экзотических джунглей, по крайней мере, на киноэкране.

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В этой подборке 24 Канал вместе с ADASTRA CINEMA подобрали для вас лучшие фильмы о приключениях в джунглях, которые точно смогут сделать вас вечером лучше.

"Потерянный город"

Год: 2022 год

Еще один хит в копилке голливудской суперзвезды и обладательницы Оскара Сандры Булок и горячего Ченнинга Татума. Лента вышла в постковидный период и помогла вернуться в кино миллионы зрителей со всего мира.

После смерти своего мужа-археолога, Лоретта Сейдж становится отшельником и сосредотачивается на написании любовно-приключенческих романов с участием доктора Анджелы Лавмор и бесстрашного охотника за сокровищами Деша МакМегона, чью роль на всех презентациях и на обложке исполняет актер и секс-символ современности. Когда безумный миллиардер Эбигейл Фэйрфакс похищает Лоретту, намереваясь с помощью нее разыскать сокровища потерявшегося города, Алан, уверен, что способен быть героем не только в художественных романах, решается на опасную спасательную миссию.

"Потерянный город": смотрите онлайн трейлер фильма

"Джуманжи"

Годы: 1995, 2017, 2019

Легендарная серия фильмов о приключениях в компьютерной игре, симулирующая дикую природу, любят поколения зрителей. Первая лента серии вышла еще в далеком 1995 году и сразу стала культовой. Возвращение "Джуманджи" произошло уже в 2017 году. Перезагрузка франшизы с суперзвездой Дуэйном "Скалой" Джонсоном стала успешной и вернула приключенческий жанр на первые строчки бокс-офисов по всему миру.

В 1969 году мальчик по имени Алан Перриш находит на фабричной стройплощадке сундук с игрой "Джуманджи". Дома, не прочтя правила, он садится бросать игральные кубики в компании подружки Сары Уиттл, и на ее глазах его затягивает в игру.

Проходит двадцать шесть лет. Фабрика Перриша-старшего пришла в упадок, а он и его жена умерли. Никто не поверил в рассказ Сары, она до сих пор навещает психолога, и многие считали, что Алана убил его отец, а труп спрятал в стенах дома.

Пустой особняк Перришев наконец-то завелся новыми хозяевами: его купила Нора, заботящаяся о осиротевших племянниках Джуди и Питера. Дети находят на чердаке злополучную игру. Следовало им сделать первый ход, как стали происходить непонятные вещи. Вдруг появляется уже взрослый и испуганный Алан, все это время живший в джунглях "Джуманджи". Чтобы вернуть ему потерянные годы и обмануть судьбу, героям необходимо закончить игру, стартовавшую четверть века назад.

"Джуманджи": смотрите онлайн трейлер сериала

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"Роман с камнем"

Год: 1984

Классическая лента впервые вышла на экраны в 1984 году и стала возвращением в мейнстрим одного из самых легендарных актеров и продюсеров в истории Голливуда – Майкла Дугласа. Лента стала сверхпопулярной и получила сиквел – "Жемчужина Нила". Именно после выхода этих хитов на экранах начали появляться аналогичные ленты, сочетающие в себе экшн, мелодраму и комедию.

Джоан – популярная писательница. Ее романы раскупаются очень быстро, а от фанатов невозможно отразиться. Она живет так, как всегда мечтала. Но однажды через почтовое отделение девушке приходит странная посылка: пакет, которую ей прислала ее сестра из Колумбии. Джоан сильно удивлена, в душу начинают закрадываться неприятные подозрения. И это оказывается правдой.

Через недолгое время Джоан поднимает трубку и выясняет, что ее сестра в реальной угрозе. Ее похитили в Колумбии и желают получить тот же злосчастный пакет. Джоан покидает все свои дела и со скоростью света отправляется в латиноамериканскую страну. Но оказавшись в Колумбии, женщина понимает, что не все здесь так просто: страна необычная и писательница просто не имеет понятия, что делать. Но сестра Джоан выживает благодаря неожиданной помощи наемного убийцы из США по имени Джек. Однако впереди еще немало проблем, криминала и боли, которые будут приятно скрашены чувством влюбленности.

"Роман с камнем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Шесть дней, семь ночей"

Год: 1998

Одна из последних картин "золотой эры" жанра приключенческой романтической комедии. Фильм стал хитом в первом прокате, но культовый статус приобрел уже после релиза на носителях.

Небольшой самолет падает на безлюдном острове. Отважный летчик (Гаррисон Форд) и его очаровательная пассажирка (Энн Гейч) оказываются совершенно одни среди дикой природы. Они отчаянно пытаются сообщить о себе, но и не подозревают, что их давно уже никто не ищет.

Наконец впервые за все дни на морском горизонте появился неизвестный корабль, причаливший к потерянному острову. Но оказалось, что на корабле вооружены до зубов пираты. И теперь они снова хотят остаться наедине.

"Шесть дней, семь ночей": смотрите трейлер фильма

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"Фрилансер"

Год: 2023 год

Новый комедийный блокбастер "Фрилансер" с Джоном Синой, звездой франшиз "Форсаж", "Отряд самоубийц" и "Миротворец" от режиссера, который лучше всех разбирается в экшене – Пьера Мореля. Он наиболее известен по таким экшн-хитам, как "Район 13", "Заложница" с Лиамом Нисоном и "Мята" из Дженнифер Гарднер. Лента снова возвращает нас в мир комедии и приключений в дикой природе. Более того, она повествует о мире современных диктатур и крупного бизнеса.

По сюжету фильма, бывший оперативник спецназа, застрявший на безвыходной работе (Джон Сина), неохотно берется за подработку на фрилансе, чтобы обеспечить частную охрану журналистки (Элисон Бри), когда она берет интервью у безжалостного, но безупречно одетого диктатора придуманной латиноамериканской страны. Но во время съемки, которая навсегда может изменить жизнь ведущей, разражается военный переворот, а необычное трио посреди джунглей будет пытаться спастись от жестоких убийц и научиться доверять друг другу, чтобы выбраться живыми из этой передряги.

В украинском прокате лента "Фрилансер" выходит уже с 12 октября.

"Фрилансер": смотрите онлайн трейлер фильма