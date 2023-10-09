Звісно, жанр цей не новий, але в ньому створені справжні блокбастери, які обов'язково варто переглянути. Тим більше, що зараз на дворі осінь, і це ідеальний момент, щоб поглибитися у захопливий світ екзотичних джунглів, принаймні на кіноекрані.

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У цій підбірці 24 Канал разом з ADASTRA CINEMA підібрали для вас кращі стрічки про пригоди в джунглях, які точно зможуть зробити вас вечір кращим.

"Загублене місто"

Рік: 2022 рік

Ще один хіт в скарбничці голлівудської суперзірки та володарки Оскара Сандри Булок та гарячого Ченнінга Татума. Стрічка вийшла у постковідний період та допомогла повернутися у кіно мільйони глядачів зі всього світу.

Після смерті свого чоловіка-археолога, Лоретта Сейдж стає самітницею і зосереджується на написанні любовно-пригодницьких романів за участю доктора Анджели Лавмор та безстрашного мисливця за скарбами Деша МакМегона, чию роль на всіх презентаціях та на обкладинці виконує актор і секс-символ сучасності Алан Кепрісон. Коли божевільний мільярдер Ебігейл Фейрфакс викрадає Лоретту, маючи намір за допомогою неї розшукати скарби загубленого міста, Алан, упевнений, що здатний бути героєм не лише в художніх романах, наважується на небезпечну рятувальну місію.

"Загублене місто": дивіться онлайн трейлер фільму

"Джуманжі"

Роки: 1995, 2017, 2019

Легендарна серія фільмів про пригоди у комп'ютерній грі, яка симулює дику природу, люблять покоління глядачів. Перша стрічка серії вийшла ще у далекому 1995 році та одразу стала культовою. Повернення "Джуманджі" відбулося вже у 2017 році. Перезавантаження франшизи з суперзіркою Дуейном "Скалою" Джонсоном стало успішним та повернуло пригодницький жанр на перші сходинки бокс-офісів по всьому світу.

У 1969 році хлопчик на ім'я Алан Перріш знаходить на фабричному будмайданчику скриню з грою "Джуманджі". Удома, не прочитавши правила, він сідає кидати гральні кубики в компанії подружки Сари Віттл, і на її очах його затягує в гру.

Проходить двадцять шість років. Фабрика Перріша-старшого занепала, а він і його дружина померли. Ніхто не повірив в розповідь Сари, вона дотепер відвідує психолога, і багато хто вважав, що Алана вбив його батько, а труп заховав у стінах будинку.

Порожній особняк Перрішів нарешті завівся новими господарями: його купила Нора, яка піклується про осиротілих племінників Джуді й Пітера. Діти знаходять на горищі нещасливу гру. Варто було їм зробити перший хід, як стали відбуватися незрозумілі речі. Раптом з'являється уже дорослий та наляканий Алан, який весь цей час жив в джунглях "Джуманджі". Щоб повернути йому втрачені роки й обдурити долю, героям необхідно закінчити гру, яка стартувала чверть століття тому.

"Джуманджі": дивіться онлайн трейлер серіалу

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"Роман з каменем"

Рік: 1984

Класична стрічка вперше вийшла на екрани у 1984 році й стала поверненням до мейнстриму одного з найлегендарніших акторів та продюсерів в історії Голлівуду – Майкла Дугласа. Стрічка стала надпопулярною, та отримала сиквел – "Перлина Нілу". Саме після виходу цих хітів на екранах почали з'являтися аналогічні стрічки, які поєднували в собі екшн, мелодраму та комедію.

Джоан – популярна письменниця. Її романи розкуповуються дуже швидко, а від фанатів неможливо відбитися. Вона живе так, як завжди мріяла. Але одного разу через поштове відділення дівчині приходить дивна посилка: пакет, який їй надіслала її сестра з Колумбії. Джоан сильно здивована, в душу починають закрадатися неприємні підозри. І це виявляється правдою...

Через недовгий час Джоан підіймає телефонну трубку і з'ясовує, що її сестра в реальній загрозі. Її викрали в Колумбії й бажають отримати той самий злощасний пакет. Джоан залишає всі свої справи та зі швидкістю світла відправляється в латиноамериканську країну. Але опинившись в Колумбії, жінка розуміє, що не все тут так просто: країна незвичайна і письменниця просто не має поняття що робити. Але сестра Джоан виживає завдяки несподіваній допомозі найманого вбивці з США на ім'я Джек. Однак, попереду ще чимало проблем, криміналу і болю, які будуть приємно скрашені почуттям закоханості…

"Роман з каменем": дивіться онлайн трейлер фільму

"Шість днів, сім ночей"

Рік: 1998

Одна з останніх стрічок "золотої єри" жанру пригодницької романтичної комедії. Фільм став хітом у першому прокаті, але культового статусу набув вже після релізу на носіях.

Невеликий літак падає на безлюдному острові. Відважний льотчик (Гаррісон Форд) і його чарівна пасажирка (Енн Гейч) опиняються абсолютно одні серед дикої природи. Вони відчайдушно намагаються повідомити про себе, але й гадки не мають, що їх давно вже ніхто не шукає.

Нарешті, вперше за всі дні на морському горизонті з'явився невідомий корабель, який причалив до загубленого острова. Але виявилося, що на кораблі озброєні до зубів пірати. І тепер вони знову хочуть лишитись наодинці.

"Шість днів, сім ночей": дивіться трейлер фільму

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"Фрілансер"

Рік: 2023 рік

Новий комедійний блокбастер "Фрілансер" з Джоном Сіною, зіркою франшиз "Форсаж", "Загін самогубців" та "Миротворець" від режисера, який краще за всіх знається на екшені – П'єра Мореля. Він найбільш відомий за такими екшн-хітами, як "Район 13", "Заручниця" з Ліамом Нісоном та "М'ята" з Дженніфер Гарднер. Стрічка знову повертає нас у світ комедії та пригод у дикій природі. Більш того, вона розповідає про світ сучасних диктатур та великого бізнесу.

За сюжетом фільму, колишній оперативник спецназу, який застряг на безвихідній роботі (Джон Сіна), неохоче береться за підробіток на фрілансі, щоб забезпечити приватну охорону журналістки (Елісон Брі), коли вона бере інтерв'ю у безжального, але бездоганно одягненого диктатора вигаданої латиноамериканської країни. Але під час зйомки, яка назавжди може змінити життя ведучої, вибухає військовий переворот, а незвичайне тріо посеред джунглів буде намагатися врятуватися від жорстоких вбивць та навчитися довіряти один одному, щоб вибратися живими з цієї халепи.

В українській прокат стрічка "Фрілансер" виходить вже з 12 жовтня.

"Фрілансер": дивіться онлайн трейлер фільму