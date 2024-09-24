3 высокорейтинговых фильма о приключениях, которые хочется пересматривать не раз

Фильмы о приключениях переносят зрителя в новые миры, где царят неожиданные поступки главных героев. Такие ленты заставляют переживать за судьбу любимых персонажей и вызывают восторг от смены кадров.

Кино 24 подготовил подборку фильмов о приключениях, которые точно стоят просмотра. Эти ленты вдохновляют исследовать новые места и никогда не сдаваться.

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Лучшие приключенческие фильмы

"Uncharted: Неизведанное"

Нейтан Дрейк провел детство в приюте вместе со старшим братом Сэмюэлом. Главный герой занимался уличными кражами, пока его родной человек не исчез. Однажды Нэйтан идет в бар, где знакомится с Виктором Салливаном – вором, который ищет древние реликвии. Возможность найти сокровища мореплавателя Фернана Магеллана и своего брата изрядно привлекает Дрейка, поэтому он соглашается отправиться на поиски драгоценностей. Однако Нейтан еще не знает, что на сокровища охотится Сантьяго Монкада, который не остановится, пока их не найдет.

"Uncharted: Неизведанное": смотрите трейлер онлайн

"Джуманджи: Зов джунглей"

Четверо американских подростков получают наказание за свое поведение от директора – пойти на чердак школы и разобрать все бумаги. Во время выполнения работы один из парней неожиданно находит компьютерную игру, в которую предлагает сыграть всем остальным. Как только подростки ее включают, то оказываются на острове, где должны выжить. Попав внутрь игры, герои кардинально изменились внешне и получили новые суперспособности, которые теперь должны использовать, чтобы покинуть это место.

"Джуманджи: Зов джунглей": смотрите трейлер онлайн

"Легенда Хью Гласса"

Оскароносная лента рассказывает историю охотника Хью Гласса. Мужчина отправился на охоту на бобров вместе с сыном и сотней других людей. Однажды на Хью напал медведь, который нанес ему серьезные травмы. Друзья Гласса считают, что тот скоро погибнет, поэтому бросают его на том же месте и идут дальше. Однако главный герой чудом выживает и понимает, что ему стоит бороться ради мести своим знакомым.

"Легенда Хью Гласса": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы помогут не только подарят вам яркие эмоции, но и помогут оторваться от будничных проблем. Увлекательные путешествия главных героев и авантюрность их поступков обязательно заставит вас пересмотреть предложенные ленты не один раз.