Фильмы в жанре вестерна само собой имеют определенный уровень напряженности и интриги. Но Collider рассказал о самых захватывающих лентах, от которых невозможно оторваться.

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"Старым здесь не место"

События разворачиваются в Техасе 80-х годов. В центре сюжета – ветеран войны Лювин Мосс, который находит чемодан с двумя миллионами долларов после неудачной сделки наркоторговцев. Из-за этой находки за ним начинает охоту убийца Антон Чегур, а расследованием дела занимается шериф Белл.

Зрители с восторгом следят за этой смертоносной игрой главных героев в кошки-мышки, а фильм создает уникальное ощущение напряжения.

"Старикам здесь не место": смотрите трейлер онлайн

"Искатели"

Классический вестерн рассказывает об Этане Эдвардсе, ветеране гражданской войны, который возвращается домой в Техас. Мужчина узнает, что его племянницу похитили команчи. Этан начинает многолетний поиск девушки, однако его одержимость восстановить справедливость постепенно перерастает в личную ненависть, которая поглощает героя до конца.

"Искатели": смотрите трейлер онлайн

"Хороший, плохой, злой"

Один из лучших вестернов всех времен от Серджо Леоне рассказывает о Блондине и Туко, которые после аферы едва не погибли. Они решают снова путешествовать и бороться за сокровище. Это золото, спрятано в могиле во время гражданской войны в США. На него охотится еще один безжалостный наемник.

"Хороший, плохой, злой": смотрите трейлер онлайн

"Обнаженная шпора"

Психологический вестерн рассказывает историю охотника за головами Говарда Кэмпа, который преследует преступника Бена Вандергроута. На своем пути он встречает других искателей приключений, и их путешествие становится напряженным психологическим испытанием, где разбойник пытается посеять раздор между мужчинами.

Это один из немногих западных фильмов, получивший номинацию на Оскар за лучший оригинальный сценарий.

"Обнаженная шпора": смотрите трейлер онлайн

"В 3:10 до Юмы"

События фильма разворачиваются в Аризоне в 1880-х. Бедный владелец ранчо Дэн Эванс за 200 долларов от маршала готов сопровождать бандита Бена Уэйда в город и посадить его на поезд в Юму, отправляющийся в 3:10. Там его будут судить и, вероятно, повесят. Эванс сталкивается с самым большим препятствием, когда преступник предлагает немалую взятку в обмен на его свободу.

Это классический сюжет противодействия добра и зла с напряженными сценами и жуткой атмосферой.

"В 3:10 до Юмы": смотрите трейлер онлайн

Эти фильмы представляют разные стороны вестерна – от классических до более современных.