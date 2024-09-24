Фільми у жанрі вестерну само собою мають певний рівень напруженості й інтриги. Та Collider розповів про найзахопливіші стрічки, від яких неможливо відірватися.

Цікаво Не вигадані історії: 5 моторошних трилерів, в основі яких лежать реальні події

"Старим тут не місце"

Події розгортаються у Техасі 80-х років. У центрі сюжету – ветеран війни Лювін Мосс, який знаходить валізу з двома мільйонами доларів після невдалої угоди наркоторговців. Через цю знахідку за ним починає полювання вбивця Антон Чегур, а розслідуванням справи займається шериф Белл.

Глядачі з захопленням слідкують за цією смертоносною грою головних героїв у кішки-мишки, а фільм створює унікальне відчуття напруги.

"Старим тут не місце": дивіться трейлер онлайн

"Шукачі"

Класичний вестерн розповідає про Етана Едвардса, ветерана громадянської війни, який повертається додому в Техас. Чоловік дізнається, що його племінницю викрали команчі. Етан починає багаторічний пошук дівчини, проте його одержимість відновити справедливість поступово переростає в особисту ненависть, яка поглинає героя до кінця.

"Шукачі": дивіться трейлер онлайн

"Хороший, поганий, злий"

Один з найкращих вестернів усіх часів від Серджо Леоне розповідає про Блондина і Туко, які після афери ледь не загинули. Вони вирішують знову подорожувати та змагатися за скарб. Це золото, заховане в могилі у час громадянської війни у США. На нього полює ще один безжальний найманець.

"Хороший, поганий, злий": дивіться трейлер онлайн

"Оголена шпора"

Психологічний вестерн розповідає історію мисливця за головами Говарда Кемпа, який переслідує злочинця Бена Вандергроута. На своєму шляху він зустрічає інших шукачів пригод, і їхня подорож стає напруженим психологічним випробуванням, де розбійник намагається посіяти розбрат між чоловіками.

Це один з небагатьох західних фільмів, що отримав номінацію на Оскар за найкращий оригінальний сценарій.

"Оголена шпора": дивіться трейлер онлайн

"О 3:10 до Юми"

Події фільму розгортаються в Аризоні у 1880-х. Бідний власник ранчо Ден Еванс за 200 доларів від маршала готовий супроводжувати бандита Бена Вейда до міста й посадити його на потяг до Юми, що вирушає о 3:10. Там його судитимуть і, ймовірно, повісять. Еванс стикається з найбільшою перешкодою, коли злочинець пропонує чималий хабар в обмін на його свободу.

Це класичний сюжет протидії добра й зла з напруженими сценами й моторошною атмосферою.

"О 3:10 до Юми": дивіться трейлер онлайн

Ці фільми представляють різні сторони вестерну – від класичних до більш сучасних.