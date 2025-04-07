Кино 24 расскажет об одних из лучших фильмы о призраках, где много жутких зрелищ. Эти ленты по-разному исследуют не только беспокойные души, но и людей, которые с ними сталкиваются.

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"Невинные" (1961)

Один из самых страшных и тревожных фильмов 1960-х годов рассказывает о молодой гувернантке мисс Гидденс, которая приезжает работать в старинный особняк. Она должна заботиться о двух сиротах – Майлзе и Флоре. Со временем мисс Гидденс начинает верить, что дети одержимы духами предыдущих слуги и гувернантки, которые погибли при загадочных обстоятельствах.

"Невинные": смотрите трейлер онлайн

"Другие" (2001)

События мистического триллера происходят в Британии в середине 40-х годов. Грейс Стюарт отвозит детей в готический особняк, где будет ждать мужа с войны. Малые Энн и Николас имеют необычную аллергию – они не могут выходить на солнечный свет. У детей нет друзей, поэтому Грейс удивляется, когда дочь рассказывает ей, что видела в особняке мальчика. Впоследствии она и сама замечает странные вещи. Увлекательный фильм соединил жуть классической истории о привидениях и современные элементы фильмов ужасов.

"Другие": смотрите трейлер онлайн

"Сияние" (1980)

Знаменитый хоррор Стэнли Кубрика по мотивам книги Стивена Кинга рассказывает о Джеке Торренсе, который становится гостиничным смотрителем и переезжает в это необычное место с семьей. В одиночестве с ними происходят жуткие вещи. Эта лента преследует другую мысль – причина некоторых событий может скрываться не в призраках, а в нас самих.

"Сияние": смотрите трейлер онлайн

"Полтергейст" (1982)

Молодая семья понимает, что в их доме водятся призраки. Сначала они кажутся дружественными, потому что просто двигают предметы. Но со временем жители потустороннего мира становятся более жестокими. Они начинают издеваться над семьей, а потом похищают младшую дочь. Это классика жанра, жуткая и детализированная.

"Полтергейст": смотрите трейлер онлайн

"История призрака" (2017)

Музыкант, который жил в доме с любимой девушкой, попадает в аварию. Но в морге он просыпается и понимает, что стал призраком. Мужчина решает вернуться в любимый дом. Он наблюдает за тем, как его любимая переживает горе, не находит себе места, а потом приходит в себя и начинает новую жизнь. Это не такой страшный, как глубокий фильм о любви, время и жизни после смерти.

"История призрака": смотрите трейлер онлайн