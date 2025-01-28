24 Канал рассказывает о фильмах, в которых герои вынуждены становиться свидетелями одинаковых событий снова и снова. Такой кинематографический прием держит в напряжении до последнего кадра.

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"Исходный код" (2011)

Однажды военный пилот Колтер Стивенс просыпается в теле незнакомого мужчины на борту поезда, который через восемь минут должен взорваться. Герой пытается найти бомбу и остановить приближение трагедии. Однако по истечении времени поезд взрывается – и все начинается сначала. Мужчина имеет бесконечное количество попыток предотвратить трагедию, но спасти всех людей надо за восемь минут.

"Исходный код": смотрите трейлер фильма онлайн

"Зависнуть в Палм-Спрингс" (2020)

Найлз – беззаботный человек, который готовится отметить свадьбу своих знакомых в Палм-Спрингс. Впрочем, для него это событие происходит далеко не впервые. Найлз попал во временную петлю и вынужден переживать этот день снова и снова. Однако все меняется, когда мужчина неожиданно знакомится с Сарой, которая не должна была бы здесь быть. В отчаянии девушка вместе с Найлзом начнет исследовать обстоятельства, при которых оказалась во временной петле, и искать оттуда выход.

"Зависнуть в Палм-Спрингс": смотрите трейлер фильма онлайн

"Грань будущего" (2014)

На Земле происходит война между людьми и инопланетянами. На передовой неожиданно оказывается Уильям Кейдж, офицер без боевого опыта. Мужчина погибает во время миссии, но перед смертью успевает забрать жизнь врага. Но вдруг происходит то, чего никто не ожидал. Уильям проснулся живым и попал в день битвы, в которой погиб. Кейджу придется проживать те же самые моменты, пока он не поймет как разрушить эту временную петлю.

"Грань будущего": смотрите трейлер фильма онлайн

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