24 Канал собрал фильмы, которые помогут окунуться в эстетику осени, почувствовать ее приятный меланхоличный шарм и открыть сезон долгих киновечеров.

"Осень в Нью-Йорке" (2000)

Рейтинг IMDb – 5,6

Эта трогательная романтическая драма разворачивается на фоне живописного осеннего Центрального парка. Успешный ресторатор и заядлый холостяк влюбляется в юную и жизнерадостную девушку, которая смертельно больна. Их внезапный любовный роман быстро перерастает в глубокие чувства и кардинально меняет взгляды мужчины на жизнь.

"Осень в Нью-Йорке": смотрите трейлер фильма онлайн

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes рецензенты обращают внимание на несколько чрезмерную сентиментальность сюжета и использование классических клише мелодрамы. В то же время критики хвалят операторскую работу, которая невероятно красиво передала золотую осень Манхэттена, а также отмечают искреннюю игру Вайноны Райдер.

"Общество мертвых поэтов" (1989)

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет фильма знакомит зрителей с суровыми реалиями престижной консервативной школы для мальчиков. Новый преподаватель английской литературы ломает устаревшие шаблоны и вдохновляет своих учеников мыслить свободно. Юноши тайно возрождают литературный клуб и учатся жить каждым днем на полную.

"Общество мертвых поэтов": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes фильм получил высокие оценки за непревзойденную игру Робина Уильямса. Критики отмечают, что эта драма остается одним из лучших образцов кино о взрослении и важности свободы мысли.

"Достать ножи" (2019)

Рейтинг IMDb – 7,9

События этого остроумного детектива разворачиваются в уютном загородном поместье посреди густого осеннего леса. После загадочной гибели пожилого автора детективов за дело берется эксцентричный частный сыщик. У каждого члена семьи был весомый мотив для преступления, поэтому расследование довольно быстро превращается в запутанную головоломку.

"Достать ножи": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes картина получила восторженные отзывы за блестящий сценарий, тонкий юмор и выдающийся актерский состав. Критики называют картину мастерским переосмыслением классического жанра детективов в стиле Агаты Кристи.

"Когда Гарри встретил Салли" (1989)

Рейтинг IMDb – 7,7

История двух старых знакомых развивается на протяжении многих лет и постоянно сводит их друг с другом. Главные герои пытаются выяснить, возможна ли искренняя дружба между мужчиной и женщиной без романтического подтекста. Их бесконечные беседы, прогулки по осенним паркам под дождем и посещения уютных кафе гарантированно подарят вам неповторимое теплое настроение.

"Когда Гарри встретил Салли": смотрите трейлер фильма онлайн

Что говорят критики: на платформе Rotten Tomatoes картина собрала восторженные отзывы за культовый сценарий Норы Эфрон, безупречный юмор и химию между Мег Райан и Билли Кристалом. Критики считают этот фильм золотым стандартом романтического кино, который не теряет своей актуальности с годами.

Если вы любите смотреть романтические комедии, то мы подготовили для вас подборку лучших романтических комедий 2000-х годов, которые раньше обожали все.