24 Канал зібрав фільми, які допоможуть зануритися в естетику осені, відчути її приємний меланхолійний шарм і відкрити сезон довгих кіновечорів.

"Осінь у Нью-Йорку" (2000)

Рейтинг IMDb – 5,6

Ця щемлива романтична драма розгортається на тлі мальовничого осіннього Центрального парку. Успішний ресторатор і затятий холостяк закохується в юну та життєрадісну дівчину, яка смертельно хвора. Їхня раптова любовна пригода швидко переростає у глибоке почуття та кардинально змінює погляди чоловіка на життя.

"Осінь у Нью-Йорку": дивіться трейлер фільму онлайн

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Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes рецензенти звертають увагу на дещо надмірну сентиментальність сюжету та використання класичних кліше мелодрами. Водночас критики хвалять операторську роботу, яка неймовірно гарно передала золоту осінь Мангеттена, а також відзначають щиру акторську гру Вайнони Райдер.

"Спілка мертвих поетів" (1989)

Рейтинг IMDb – 8,1

Сюжет стрічки знайомить глядачів із суворими реаліями престижної консервативної школи для хлопців. Новий викладач англійської літератури ламає застарілі шаблони та надихає своїх учнів мислити вільно. Юнаки таємно відроджують літературний клуб і вчаться жити кожним днем на повну.

"Спілка мертвих поетів": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes фільм має високі оцінки за неперевершений виступ Робіна Вільямса. Критики наголошують, що ця драма залишається одним із найкращих зразків кіно про дорослішання та важливість свободи думки.

"Ножі наголо" (2019)

Рейтинг IMDb – 7,9

Події цього дотепного детективу відбуваються у затишному заміському маєтку посеред густого осіннього лісу. Після загадкової загибелі літнього автора детективів за справу береться ексцентричний приватний слідчий. Кожен член родини мав вагомий мотив для злочину, тому розслідування доволі швидко перетворюється на заплутану головоломку.

"Ножі наголо": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes картина отримала схвальні відгуки за блискучий сценарій, тонкий гумор і видатний акторський склад. Критики називають стрічку майстерним переосмисленням класичного жанру загадок у стилі Агати Крісті.

"Коли Гаррі зустрів Саллі" (1989)

Рейтинг IMDb – 7,7

Історія двох старих знайомих розвивається протягом багатьох років і постійно повертає їх одне до одного. Головні герої намагаються з'ясувати, чи можлива щира дружба між чоловіком і жінкою без романтичного підтексту. Їхні нескінченні бесіди, прогулянки осінніми парками під дощем і візити затишних кафе гарантовано подарують вам неповторний теплий настрій.

"Коли Гаррі зустрів Саллі": дивіться трейлер фільму онлайн

Що кажуть критики: На платформі Rotten Tomatoes стрічка зібрала захоплені рецензії за культовий сценарій Нори Ефрон, бездоганний гумор і хімію між Мег Раян та Біллі Крісталом. Критики вважають цей фільм золотим стандартом романтичного кіно, який не втрачає своєї актуальності через роки.

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