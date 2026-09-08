Лучшие экранизации Стивена Кинга: 5 фильмов, после которых спать уже как-то не хочется Часть 1

Стивен Кинг написал столько рассказов, что Голливуду, кажется, уже давно стоит платить ему не гонорар, а процент от продаж попкорна. Часть экранизаций получилась действительно великолепной, часть – ну, скажем так, лучше оставить ее на совести режиссеров.

Но есть фильмы, которые определенно заслуживают места в списке лучших. 24 Канал собрал пять фильмов, которые стоит посмотреть даже тем, кто после просмотра хорроров спит при включенном свете.

"Доктор Сон"

Жанр: ужасы, триллер, мистика

IMDb: 7,3

В ролях: Юэн МакГрегор, Ребекка Фергюсон, Кайлиг Карран.

Дэнни Торранс повзрослел, но детские травмы из отеля "Оверлук" никуда не делись. Когда он встречает девочку Абру, которая тоже обладает даром "сияния", им приходится вместе противостоять группе людей, охотящихся на одаренных детей.

"Доктор Сон": смотреть трейлер

Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает фильму 79%, отмечая, что Майк Фленаган сумел совместить психологический хоррор с жуткой атмосферой "Сияния" и в то же время рассказать собственную историю.

"Кладбище домашних животных"

Жанр: ужасы, триллер, мистика

IMDb: 5,7

В ролях: Джейсон Кларк, Эми Сайметц, Джон Литгоу.

Семья Крид переезжает в тихий дом в штате Мэн, но по соседству обнаруживает нечто более интересное, чем обычное кладбище домашних животных. Оно обладает способностью возвращать умерших к жизни – правда, лучше бы этого не делало.

"Кладбище домашних животных": смотреть трейлер

Что говорят критики: здесь все неоднозначно – 58% от критиков и 33% от зрителей на Rotten Tomatoes. Одни хвалят жуткую атмосферу и изменения по сравнению с книгой, другие считают, что ремейк не всегда использует потенциал оригинала.

"Телефон мистера Гарригана"

Жанр: ужасы, драма, мистика

IMDb: 6,0

В ролях: Дональд Сазерленд, Джейден Мартелл, Джо Типпетт.

Школьник Крейг дружит с одиноким миллиардером Гарриганом и дарит ему смартфон. После смерти мужчины парень хоронит телефон вместе с ним, а затем неожиданно получает сообщение с того же номера. Ведь, конечно же, в мире Стивена Кинга даже смартфон после смерти владельца не хочет просто лежать спокойно.

"Телефон мистера Харригана": смотреть трейлер

Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает фильму 46%, отмечая, что сильные актерские работы не всегда спасают сюжет. В то же время отдельные критики хвалили атмосферу и верность оригинальному роману, хотя и признавали, что фильму не хватает настоящего страха.

"Жизнь Чака"

Жанр: драма, фантастика, фэнтези

IMDb: 7,3

В ролях: Том Хиддлстон, Чиветел Эджиофор, Карен Гиллан, Марк Хэмилл.

И вот здесь Кинг решил немного отдохнуть от клоунов, монстров и людей, которые загадочным образом умирают. Фильм рассказывает историю Чака Кранца через три этапа его жизни – от детства до смерти, постепенно превращаясь в необычную историю о любви, потерях и ценности обычной жизни.

"Жизнь Чака": смотреть трейлер

Что говорят критики: наRotten Tomatoes рейтинг составляет 80% у критиков и 88% у зрителей. Фильм хвалят за эмоциональность, необычную структуру и гораздо более теплый, почти жизнеутверждающий взгляд на творчество Кинга.

"Игра Джеральда"

Жанр: психологический триллер, ужасы, драма

IMDb: 6,5/10

В ролях: Карла Гуджино, Брюс Гринвуд, Кьяра Аурелия.

Джесси приезжает с мужем в загородный дом, чтобы разнообразить их супружескую жизнь. План быстро проваливается: муж умирает, а Джесси остается прикованной наручниками к кровати. И теперь ей нужно не только освободиться, но и разобраться со своими воспоминаниями и страхами. Роман, кстати, считался одним из тех, которые практически невозможно нормально экранизировать. Майк Фленаган решил проверить.

"Игра Джеральда": смотреть трейлер

Что говорят критики: фильм получил 77/100 на Metacritic, а обозреватели особенно хвалили напряжение и игру Карлы Гуджино. Variety назвал картину чрезвычайно напряженным психологическим триллером, а The Playlist – настоящей симфонией саспенса.

А если хочется еще порцию классического мистического ужаса – вот еще одна особенная подборка фильмов на вечер.