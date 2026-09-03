А еще здесь молодые Киану Ривз, Брэд Питт, Том Круз, Джонни Депп и Вайнона Райдер. Так что если современные хорроры уже немного надоели своими скримерами, самое время вернуться в десятилетие, когда было страшно даже от того, что кто-то просто стоит в коридоре. Тем более что у 24 Канала есть идеальная подборка для этого.

"Сонная лощина"

Год: 1999

Жанр: ужасы, фэнтези, детектив, триллер

IMDb: 7,3

В ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи, Миранда Ричардсон, Кристофер Уокен

Режиссер: Тим Бертон



"Сонная лощина" / Фото imdb



Икабод Крейн приезжает в мрачный городок Сонна-Лошина, чтобы расследовать серию загадочных убийств. Проблема в том, что жертвам отрубают головы, а местные жители уверены: за всем этим стоит легендарный Всадник без головы.

Икабод, как настоящий рациональный герой, сначала пытается объяснить все логикой. Но когда перед тобой буквально летает всадник без головы с мечом, логика начинает выглядеть немного неуместно.

Что говорят критики: они дали фильму 71% на Rotten Tomatoes, а зрители – 80%. Основная претензия – сюжет не всегда складывается идеально. Но атмосфера, визуальный стиль Бертона и жуткая готика спасают ситуацию.

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"Призрак дома на холме"

Год: 1999

Жанр: ужасы, мистика, триллер, фэнтези

IMDb: 5,1

В ролях: Лиам Нисон, Кэтрин Зета-Джонс, Лили Тейлор, Оуэн Уилсон

Режиссер: Ян де Бонт



"Призрак дома на холме" / Фото imdb



Несколько человек приезжают в старинное поместье Хилл-хаус якобы для участия в исследовании бессонницы. На самом деле доктор Марроу изучает страх. И очень скоро все понимают, что участие в исследовании было не самой лучшей идеей.

Ведь дом оказывается не просто старым. У него есть свой характер, своя история и, скажем так, не очень дружелюбное отношение к гостям.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes дал всего 17% от критиков и 28% от зрителей.

И критики здесь были безжалостны: больше всего жаловались на неуклюжий сценарий, игру актеров и чрезмерную ставку на спецэффекты.

"Интервью с вампиром"

Год: 1994

Жанр: ужасы, драма, мелодрама

IMDb: 7,5

В ролях: Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас

Режиссер: Нил Джордан



"Интервью с вампиром" / Фото imdb



Луи – вампир, который рассказывает журналисту историю своей жизни. И эта жизнь, мягко говоря, насыщенна: бессмертие, любовь, кровь, одиночество и Лестат – вампир, который решил, что быть просто страшным недостаточно, нужно еще быть харизматичным.

Том Круз играет Лестата, Брэд Питт – Луи, а Кирстен Данст в 11 лет получает роль, которая фактически сразу показывает: эта девушка пришла в Голливуд не просто для того, чтобы постоять рядом с красивыми мужчинами.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes – 66 % от критиков и 86 % от зрителей.

Критики особо отмечают атмосферу Нила Джордана, готическую эстетику и актерскую игру. Так, фильм несколько уступает книге, но его главный козырь – настроение.

"Мизери"

Год: 1990

Жанр: психологический хоррор, триллер

IMDb: 7,8

В ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс, Ричард Фарнсворт

Режиссер: Роб Райнер



"Мизери" / Фото imdb



Писатель Пол Шелдон попадает в аварию и просыпается в доме своей самой преданной поклонницы Энни Уилкс. Звучит даже мило.

Пока не выясняется, что Энни очень сильно любит его книги. Настолько сильно, что готова держать писателя у себя дома и заставлять его переписывать историю так, как ей нравится.

Кэти Бейтс здесь – отдельный вид кинематографического ужаса. Она не призрак, не ведьма и не демон. Она просто человек, который решил, что чужие границы – это очень переоцененная концепция.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes – 86 % от критиков и 90 % от зрителей.

Критики особенно хвалят Кэти Бейтс и Джеймса Каана, а сам фильм называют одним из лучших экранизированных произведений Стивена Кинга.

"Дракула"

Год: 1992

Жанр: ужасы, готическая романтика, фэнтези

IMDb: 7,4

В ролях: Гэри Олдман, Вайнона Райдер, Киану Ривз, Энтони Хопкинс

Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола



"Дракула" / Фото imdb



Гэри Олдман играет Дракулу, который после веков одиночества решает найти свою утраченную любовь. Для этого он отправляется в Англию, где знакомится с Миной – невестой Джонатана Харкера.

Далее – кровь, искушение, вампиры, романтика, замки, безумие и Киану Ривз, который выглядит так, будто случайно забрел не на ту съемочную площадку.

Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает 69% от критиков и 79% от зрителей.

Критики называли фильм чрезмерным – но именно в хорошем смысле. Коппола не пытался создать сдержанного Дракулу. Он создал театрального, сексуального, трагического и совершенно безумного Дракулу.

У нас для вас еще одна подборка триллеров для приятного вечера. Напряженные сюжеты, неожиданные повороты и фильмы, от которых точно не захочется засыпать на середине просмотра.