А еще здесь молодые Киану Ривз, Брэд Питт, Том Круз, Джонни Депп и Вайнона Райдер. Так что если современные хорроры уже немного надоели своими скримерами, самое время вернуться в десятилетие, когда было страшно даже от того, что кто-то просто стоит в коридоре. Тем более что у 24 Канала есть идеальная подборка для этого.
"Сонная лощина"
Год: 1999
Жанр: ужасы, фэнтези, детектив, триллер
IMDb: 7,3
В ролях: Джонни Депп, Кристина Риччи, Миранда Ричардсон, Кристофер Уокен
Режиссер: Тим Бертон
"Сонная лощина" / Фото imdb
Икабод Крейн приезжает в мрачный городок Сонна-Лошина, чтобы расследовать серию загадочных убийств. Проблема в том, что жертвам отрубают головы, а местные жители уверены: за всем этим стоит легендарный Всадник без головы.
Икабод, как настоящий рациональный герой, сначала пытается объяснить все логикой. Но когда перед тобой буквально летает всадник без головы с мечом, логика начинает выглядеть немного неуместно.
Что говорят критики: они дали фильму 71% на Rotten Tomatoes, а зрители – 80%. Основная претензия – сюжет не всегда складывается идеально. Но атмосфера, визуальный стиль Бертона и жуткая готика спасают ситуацию.
"Призрак дома на холме"
Год: 1999
Жанр: ужасы, мистика, триллер, фэнтези
IMDb: 5,1
В ролях: Лиам Нисон, Кэтрин Зета-Джонс, Лили Тейлор, Оуэн Уилсон
Режиссер: Ян де Бонт
"Призрак дома на холме" / Фото imdb
Несколько человек приезжают в старинное поместье Хилл-хаус якобы для участия в исследовании бессонницы. На самом деле доктор Марроу изучает страх. И очень скоро все понимают, что участие в исследовании было не самой лучшей идеей.
Ведь дом оказывается не просто старым. У него есть свой характер, своя история и, скажем так, не очень дружелюбное отношение к гостям.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes дал всего 17% от критиков и 28% от зрителей.
И критики здесь были безжалостны: больше всего жаловались на неуклюжий сценарий, игру актеров и чрезмерную ставку на спецэффекты.
"Интервью с вампиром"
Год: 1994
Жанр: ужасы, драма, мелодрама
IMDb: 7,5
В ролях: Том Круз, Брэд Питт, Кирстен Данст, Антонио Бандерас
Режиссер: Нил Джордан
"Интервью с вампиром" / Фото imdb
Луи – вампир, который рассказывает журналисту историю своей жизни. И эта жизнь, мягко говоря, насыщенна: бессмертие, любовь, кровь, одиночество и Лестат – вампир, который решил, что быть просто страшным недостаточно, нужно еще быть харизматичным.
Том Круз играет Лестата, Брэд Питт – Луи, а Кирстен Данст в 11 лет получает роль, которая фактически сразу показывает: эта девушка пришла в Голливуд не просто для того, чтобы постоять рядом с красивыми мужчинами.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes – 66 % от критиков и 86 % от зрителей.
Критики особо отмечают атмосферу Нила Джордана, готическую эстетику и актерскую игру. Так, фильм несколько уступает книге, но его главный козырь – настроение.
"Мизери"
Год: 1990
Жанр: психологический хоррор, триллер
IMDb: 7,8
В ролях: Джеймс Каан, Кэти Бейтс, Ричард Фарнсворт
Режиссер: Роб Райнер
"Мизери" / Фото imdb
Писатель Пол Шелдон попадает в аварию и просыпается в доме своей самой преданной поклонницы Энни Уилкс. Звучит даже мило.
Пока не выясняется, что Энни очень сильно любит его книги. Настолько сильно, что готова держать писателя у себя дома и заставлять его переписывать историю так, как ей нравится.
Кэти Бейтс здесь – отдельный вид кинематографического ужаса. Она не призрак, не ведьма и не демон. Она просто человек, который решил, что чужие границы – это очень переоцененная концепция.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes – 86 % от критиков и 90 % от зрителей.
Критики особенно хвалят Кэти Бейтс и Джеймса Каана, а сам фильм называют одним из лучших экранизированных произведений Стивена Кинга.
"Дракула"
Год: 1992
Жанр: ужасы, готическая романтика, фэнтези
IMDb: 7,4
В ролях: Гэри Олдман, Вайнона Райдер, Киану Ривз, Энтони Хопкинс
Режиссер: Фрэнсис Форд Коппола
"Дракула" / Фото imdb
Гэри Олдман играет Дракулу, который после веков одиночества решает найти свою утраченную любовь. Для этого он отправляется в Англию, где знакомится с Миной – невестой Джонатана Харкера.
Далее – кровь, искушение, вампиры, романтика, замки, безумие и Киану Ривз, который выглядит так, будто случайно забрел не на ту съемочную площадку.
Что говорят критики: Rotten Tomatoes дает 69% от критиков и 79% от зрителей.
Критики называли фильм чрезмерным – но именно в хорошем смысле. Коппола не пытался создать сдержанного Дракулу. Он создал театрального, сексуального, трагического и совершенно безумного Дракулу.
У нас для вас еще одна подборка триллеров для приятного вечера. Напряженные сюжеты, неожиданные повороты и фильмы, от которых точно не захочется засыпать на середине просмотра.