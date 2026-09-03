А ще тут молоді Кіану Рівз, Бред Пітт, Том Круз, Джонні Депп і Вайнона Райдер. Тож якщо сучасні хорори вже трохи набридли своїми скримерами, саме час повернутися в десятиліття, коли страшно було навіть від того, що хтось просто стоїть у коридорі. Тим паче 24 Канал має ідеальну добірку для цього.

"Сонна лощина"

Рік: 1999

Жанр: жахи, фентезі, детектив, трилер

IMDb: 7,3

У ролях: Джонні Депп, Крістіна Річчі, Міранда Річардсон, Крістофер Вокен

Режисер: Тім Бертон



"Сонна лощина" / Фото imdb



Ікабод Крейн приїжджає до похмурого містечка Сонна лощина, щоб розслідувати серію загадкових убивств. Проблема в тому, що жертвам відрубують голови, а місцеві впевнені: за всім стоїть легендарний Вершник без голови.

Ікабод, як справжній раціональний герой, спочатку намагається пояснити все логікою. Але коли перед тобою буквально літає вершник без голови з мечем, логіка починає виглядати трохи недоречно.

Що кажуть критики: вони дали фільму 71% на Rotten Tomatoes, а глядачі – 80%. Основна претензія – історія не завжди працює ідеально. Але атмосфера, візуальний стиль Бертона та моторошна готика витягують усе на собі.

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"Привид будинку на пагорбі"

Рік: 1999

Жанр: жахи, містика, трилер, фентезі

IMDb: 5,1

У ролях: Ліам Нісон, Кетрін Зета-Джонс, Лілі Тейлор, Оуен Вілсон

Режисер: Ян де Бонт



"Привид будинку на пагорбі" / Фото imdb



Кілька людей приїжджають до старовинного маєтку Гілл-хаус нібито для участі в дослідженні безсоння. Насправді доктор Марроу вивчає страх. І дуже швидко всі розуміють, що дослідження було не найкращою ідеєю.

Бо будинок виявляється не просто старим. Він має власний характер, історію і, скажімо так, не дуже дружелюбне ставлення до гостей.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дав лише 17% від критиків і 28% від глядачів.

І критики тут були безжальні: найбільше нарікали на незграбний сценарій, акторську гру та надмірну ставку на спецефекти.

"Інтерв'ю з вампіром"

Рік: 1994

Жанр: жахи, драма, романтика

IMDb: 7,5

У ролях: Том Круз, Бред Пітт, Кірстен Данст, Антоніо Бандерас

Режисер: Ніл Джордан



"Інтерв'ю з вампіром" / Фото imdb



Луї – вампір, який розповідає журналісту історію свого життя. І життя це, м'яко кажучи, насичене: безсмертя, кохання, кров, самотність і Лестат – вампір, який вирішив, що бути просто страшним недостатньо, треба ще бути харизматичним.

Том Круз грає Лестата, Бред Пітт – Луї, а Кірстен Данст у 11 років отримує роль, яка фактично одразу показує: ця дівчина прийшла в Голлівуд не просто постояти поруч із красивими чоловіками.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes – 66% від критиків і 86% від глядачів.

Критики особливо відзначають атмосферу Ніла Джордана, готичну естетику й акторські роботи. Так, фільм дещо поступається книзі, але його головний козир – настрій.

"Мізері"

Рік: 1990

Жанр: психологічний хорор, трилер

IMDb: 7,8

У ролях: Джеймс Каан, Кеті Бейтс, Річард Фарнсворт

Режисер: Роб Райнер



"Мізері" / Фото imdb



Письменник Пол Шелдон потрапляє в аварію й прокидається в будинку своєї найбільшої фанатки Енні Вілкс. Звучить навіть мило.

Поки не з'ясовується, що Енні дуже сильно любить його книги. Настільки сильно, що готова тримати письменника в себе вдома й змушувати його переписувати історію так, як подобається їй.

Кеті Бейтс тут – окремий вид кінематографічного страху. Вона не привид, не відьма і не демон. Вона просто людина, яка вирішила, що чужі кордони — це дуже переоцінена концепція.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes – 86% від критиків і 90% від глядачів.

Критики особливо хвалять Кеті Бейтс і Джеймса Каана, а сам фільм називають одним із найкращих екранізованих творів Стівена Кінга.

"Дракула"

Рік: 1992

Жанр: жахи, готична романтика, фентезі

IMDb: 7,4

У ролях: Ґері Олдман, Вайнона Райдер, Кіану Рівз, Ентоні Гопкінс

Режисер: Френсіс Форд Коппола



"Дракула" / Фото imdb



Ґері Олдман грає Дракулу, який після століть самотності вирішує знайти свою втрачену любов. Для цього він вирушає до Англії, де знайомиться з Міною – нареченою Джонатана Гаркера.

Далі – кров, спокуса, вампіри, романтика, замки, божевілля і Кіану Рівз, який виглядає так, ніби випадково зайшов не на той знімальний майданчик.

Що кажуть критики: Rotten Tomatoes дає 69% від критиків і 79% від глядачів.

Критики називали фільм надмірним – але саме в хорошому сенсі. Коппола не намагався зробити стриманого Дракулу. Він зробив театрального, сексуального, трагічного й абсолютно шаленого Дракулу.

Маємо для вас ще одну добірку трилерів для хорошого вечора. Напружені сюжети, несподівані повороти та фільми, від яких точно не захочеться засинати посеред перегляду.