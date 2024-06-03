Понравится каждому: 5 лучших фильмов Гая Ричи

Гай Ричи – один из самых талантливых голливудских режиссеров. От триллеров до боевиков: его кинокартины высоко оценены критиками и достойны внимания зрителя.

В подборке Кино 24 читайте о 5 лучших фильмах легендарного режиссера Гая Ричи. Эти полнометражные ленты достигли значительного успеха и они точно понравятся любителям экшнов.

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"Большой куш"

В центре сюжета банда грабителей, один из которых грабит еврейскую контору. Фрэнки – так зовут вора – едет в Нью-Йорк с награбленным. Большой бриллиант, который и называется "куш", он должен передать боссу. Тем временем владельцы зала игровых автоматов и нелегальные боксерские продюсеры готовят к бою своего бойца. В дело с поединком влипает и сам Фрэнки, что усложняет его главную задачу.

"Большой куш": смотрите трейлер онлайн

"Карты, деньги, два ствола"

Четверо парней отдают свои сбережения, чтобы талантливый Гари-Топор выиграл в покер у грабителей. Что-то идет не так: юноша проигрывает в десять раз большую сумму. Бандиты дают неделю на возврат долга, поэтому мужчины решаются ограбить их в ответ.

"Карты, деньги, два ствола": смотрите трейлер онлайн

"Джентльмены"

Лента рассказывает о Мики Пирсон, который остается в Великобритании после окончания учебы в Оксфорде. Он строит собственную наркоимперию, заботясь о том, чтобы все плантации были надежно спрятаны. Впоследствии Мики решает продать бизнес конкуренту: с тех пор начинаются безумные приключения.

"Джентльмены": смотрите трейлер онлайн

"Переводчик"

Боевик рассказывает о событиях афганского конфликта. В центре сюжета – мастер-сержант Джон Кинли, который ищет переводчика, чтобы понимать местных жителей. Ахмед враждебно относится к талибану, поэтому соглашается не только на услугу, но и готов спасать американцев, когда те попали в засаду.

"Переводчик": смотрите трейлер онлайн

"Агенты UNCLE"

Шпионский фильм перенесет зрителя в события Холодной войны. Агент ЦРУ и представитель КГБ прекращают вражду и объединяются в опасной миссии. Вместе с механиком они отправляются на поиски физика-инженера, который находится в плену опасной группы. Они разрабатывают ядерную бомбу и хотят уничтожить целые города.

"Агенты UNCLE": смотрите трейлер онлайн

Если вы не знаете, что посмотреть вечером, остановка на любом из этих фильмов будет удачным выбором. Хорошего просмотра!