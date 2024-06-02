Кинопроекты о тех, кто работает на телевидении, предлагают заглянуть за кулисы, раскрывая всю магию того, что там происходит. Кино 24 собрало 3 увлекательных фильма о телевидении и ведущих, которые точно оставят след в вашей памяти.

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"Утренний подъем"

Если вы хотите хорошо посмеяться, тогда рекомендуем посмотреть фильм "Утренний подъем". Лента расскажет о Беке, телепродюсере, которую увольняют и она устраивается на новую работу на канал IBS. Ее берут на утреннее шоу только при одном условии: она должна за рекордное время увеличить рейтинг проекта. Чтобы это сделать ей придется примирить 2 разных, но талантливых ведущих и заглаживать все конфликты, которые между ними происходят в прямом эфире. При этом всем в такой рутине Беке важно не забыть и о своей личной жизни.

"Утренний подъем": смотрите онлайн трейлер фильма

"Голая правда"

Не менее веселым является фильм "Голая правда" с динамичным дуэтом Кэтрин Хейгл и Джерарда Батлера. В этой увлекательной истории идеально организованная жизнь телепродюсера Эбби Рихтер переворачивается с ног на голову, когда очаровательный ловелас Майк присоединяется к ее шоу в качестве ведущего. С самого начала они быстро понимают, что совместная работа может быть с определенными трудностями. Тогда же Майк придумал гениальную идею – помочь Эбби улучшить ее личную жизнь. Так, он собирается сыграть сваху и свести ее с красивым врачом, живущим по соседству с Эбби, а сам взамен получит работу. Поэтому точно стоит приготовиться к увлекательным приключениям на экране.

"Голая правда": смотрите онлайн трейлер фильма

"Денежная ловушка"

Однако, если вы хотите посмотреть что-то не комедийное, то именно этот фильм прекрасно подойдет. По сюжету, телеведущий Ли Гейтс в исполнении Джорджа Клуни дает финансовые советы зрителям в собственном шоу. Те рекомендации, которые он делает, базируются на аналитике и рынке Уолл-стрит. Однажды во время прямого эфира в студию врывается вооруженный Кайл Бадуэлл, который потерял все сбережения из-за шоу Ли Гейтса. У этого мужчины не осталось никаких денег, поэтому он берет в заложники ведущего, которому, чтобы спасти свою жизнь, придется впервые быть честным и откровенным.

"Денежная ловушка": смотрите онлайн трейлер фильма

В этой подборке можно найти фильм для любого настроения. Поэтому выбирайте тот, который больше всего вам пришелся по душе и наслаждайтесь просмотром.