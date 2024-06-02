Кінопроєкти про тих, хто працює на телебаченні, пропонують зазирнути за лаштунки, розкриваючи всю магію того, що там відбувається. Кіно 24 зібрало 3 захопливих фільми про телебачення та ведучих, які точно залишать слід у вашій пам'яті.

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"Ранковий підйом"

Якщо ви хочете добре посміятися, тоді рекомендуємо подивитися фільм "Ранковий підйом". Стрічка розповість про Беку, телепродюсерку, яку звільняють і вона влаштовується на нову роботу на канал IBS. Її беруть на ранкове шоу тільки за однієї умови: вона повинна за рекордний час збільшити рейтинг проєкту. Щоб це зробити їй доведеться примирити 2 різних, але талановитих ведучих та загладжувати всі конфлікти, які між ними стаються у прямому ефірі. При цьому всьому у такій рутині Беці важливо не забути і про своє особисте життя.

"Ранковий підйом": дивіться онлайн трейлер фільму

"Гола правда"

Не менш веселим є фільм "Гола правда" з динамічним дуетом Кетрін Хейгл та Джерарда Батлера. У цій захопливій історії ідеально організоване життя телепродюсерки Еббі Ріхтер перевертається з ніг на голову, коли чарівний ловелас Майк приєднується до її шоу в якості ведучого. З самого початку вони швидко розуміють, що спільна робота може бути з певними труднощами. Тоді ж Майк придумав геніальну ідею – допомогти Еббі покращити її особисте життя. Так, він збирається зіграти сваху і звести її з вродливим лікарем, що живе по сусідству з Еббі, а сам натомість отримає роботу. Тож точно варто приготуватися до захопливих пригод на екрані.

"Гола правда": дивіться онлайн трейлер фільму

"Грошова пастка"

Однак, якщо ви хочете подивитися щось не комедійне, то саме цей фільм чудово підійде. За сюжетом, телеведучий Лі Гейтс у виконанні Джорджа Клуні дає фінансові поради глядачам у власному шоу. Ті рекомендації, які він робить, базуються на аналітиці та ринку Волл-стріт. Одного разу під час прямого ефіру до студії вривається озброєний Кайл Бадуелл, який втратив всі заощадження через шоу Лі Гейтса. У цього чоловіка не залишилось ніяких грошей, тому він бере в заручники ведучого, якому, щоб врятувати своє життя, доведеться вперше бути чесним і відвертим.

"Грошова пастка": дивіться онлайн трейлер фільму

У цій добірці можна знайти фільм для будь-якого настрою. Тож обирайте той, який найбільше вам припав до душі та насолоджуйтеся переглядом.