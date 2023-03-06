От "Штольни" до "Мирного-21": лучшие фильмы, в которых снялся Павел Ли

Во время полномасштабного вторжения Павел Ли стал волонтером. 6 марта 2022 года его машину расстреляли россияне. Он погиб на месте. Военная драма Ахтема Сеитаблоева "Мирный-21" стала для актера последней. В каких фильмах снялся актер – читайте на Кино 24.

Павел Ли родился в Евпатории, в Крыму. Снимался в кино, рекламе, был актером дубляжа, участвовал в талант-шоу "Фабрика звезд-3". Украинской публике Павел Ли известен благодаря первому украинскому фильму ужасов "Штольня".

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Фильмы, в которых снялся Павел Ли:

"Штольня", 2006 год

"Штольня" – первый коммерческий украинский украиноязычный триллер и фильм ужасов для широкой зрительской аудитории. Режиссером стал Любомир Кобыльчук.

Павел Ли в ленте исполнил роль Дэна – одного из пяти студентов-археологов, отправляющихся на летнюю археологическую практику, где их должен встретить Профессор, роль которого исполнил Николай Карцев. Однако при раскопках Дэн находит вход в штольню. А дальше начинается самое интересное. Чтобы узнать – советуем посмотреть фильм.

"Штольня": смотрите трейлер

"Обычное дело", 2012 год

"Обычное дело" – художественный фильм режиссера Валентина Васяновича. Павел Ли в этой ленте сыграл второстепенную роль. Главные роли исполнили актеры Тарас Денисенко и Виталий Линецкий.

В центре сюжета – главный герой психотерапевт Толик, которого уволили с работы. Однако он не сокрушается, а считает это хорошим знаком, чтобы наконец заняться любимым делом. Однако рядом с ним оказывается его старый приятель авантюрист Славик, втягивающий Толика в абсурдные ситуации.

"Обычное дело": смотрите трейлер

"Тени незабытых предков", 2013 год

В молодежном мистическом триллере Любомира Левицкого Павел Ли сыграл роль Вовы. В основу фильма ленила старинная гуцульская легенда. В сюжете – и романтика, и мистика. По истории, вход в загробный мир охраняют могущественные Маги, Книга Тиней и магические ключи к ней.

Левицкий ранее говорил о том, что с классикой украинского кино – фильмом "Тени забытых предков" Сергея Параджанова – его история напрямую не связана. Общие несколько локаций, мистика и украинский дух.

"Тени незабытых предков": смотрите трейлер

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"Встреча одноклассников", 2019 год

"Встреча одноклассников" – украинская комедийная адаптация датского одноименного фильма. По сюжету трое школьных товарищей встречаются, чтобы отпраздновать 25 лет после школы.

Вместе с Павлом Ли, который в фильме исполнил роль Кости, сыграли актеры Андрей Бурим, Алексей Нагрудный, фронтмен группы "Друга ріка" Валерий Харчишин, Тарас Цымбалюк, участница "Холостяка-12" Виктория Варлей и другие.

"Встреча одноклассников": смотрите трейлер

"Мирный-21", 2023 год

Павел Ли последний раз снялся в фильме Ахтема Сеитаблаева "Мирный-21". В военной драме он сыграл самого себя. Как сказал Ахтем Сеитаблаев в интервью 24 Каналу, он родом из Крыма и очень любил его и египтологию: "Когда мы придумывали его позывной, хотя в 2014 году это было редкостью, у нас как-то крымскотатарское название Асирес сошлось с названием Осирис – воином света. Да он стал "Осирисом".

Фильм рассказывает историю сопротивления Луганского пограничного отряда российским диверсионным группировкам в 2014 году.

"Мирный-21" 2023: смотрите трейлер