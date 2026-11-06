От "Ла-Ла Ленда" до очень неожиданных перевоплощений: 6 фильмов с Эммой Стоун

6 ноября Эмме Стоун исполняется 38 лет. По этому случаю 24 Канал собрал 7 фильмов с Эммой Стоун, которые убедительно раскрывают ее феноменальный актерский диапазон и непременно заслуживают просмотра.

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"Это бессмысленная любовь" (2011)

Жанр: романтическая комедия, драма

Рейтинг IMDb: 7,4

Сюжет разворачивается вокруг Кела Уивера, чья привычная жизнь рушится после известия об измене жены и разводе. Оказавшись в баре наедине со своим горем, он знакомится с харизматичным ловеласом Джейкобом Палмером, который берется превратить неуверенного мужчину в уверенного соблазнителя.

Эмма Стоун играет Ханну – умную и остроязычную выпускницу юридического колледжа. Ее персонаж интересен тем, что она единственная не поддается шаблонным пикап-приемам Джейкоба, заставляя самоуверенного красавца впервые в жизни стать искренним и уязвимым.

Интересно, что во время съемок той самой сцены Стоун пережила паническую атаку из-за детской травмы обеих рук, полученной во время гимнастических тренировок, поэтому режиссерам пришлось частично привлекать дублершу. Однако именно этот фильм положил начало легендарному экранному тандему Эммы Стоун и Райана Гослинга.

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Смотрите трейлер фильма "Это бессмысленная любовь" онлайн:

"Ла-Ла Лэнд" (2016)

Жанр: мюзикл, романтическая драма, комедия

Рейтинг IMDb: 8,0

Действие происходит в ярком Лос-Анджелесе, где судьба случайно скрещивает пути молодой актрисы Мии, которая между неудачными прослушиваниями подает кофе кинозвездам, и фанатичного джазового пианиста Себастьяна. Их чувства вспыхивают мгновенно, но с первыми шагами к большому успеху влюбленные понимают, что платой за мечту могут стать их отношения.

Образ Мии Долан стал для Стоун настоящим триумфом: она наделила героиню трогательной хрупкостью, упрямством и искренней болью человека, чьи надежды разбиваются о суровые голливудские реалии.

Картина повторила абсолютный исторический рекорд по количеству номинаций на "Оскар" (14 категорий), завоевав шесть наград. Именно роль Мии принесла Эмми Стоун ее первую золотую статуэтку за лучшую женскую роль.

Смотрите трейлер фильма "Ла-Ла Лэнд" онлайн:

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"Фаворитка" (2018)

Жанр: историческая черная комедия, биографическая драма

Рейтинг IMDb: 7,5

Англия начала XVIII века ведет изнурительную войну против Франции. На троне сидит слабая телом и духом королева Анна, которой мастерски манипулирует ее фаворитка леди Сара Черчилль. Устоявшаяся придворная жизнь меняется, когда во дворце появляется обедневшая родственница Сары – Абигейл Хилл.

Эмма Стоун непревзойденно воплотила Абигейл, чья внешняя ангельская невинность и кротость скрывают безжалостную амбициозность и хищный расчет. Наблюдать за тем, как ее героиня пробивается из грязи дворцовой кухни в спальню монархини, – настоящее интеллектуальное удовольствие. Чтобы звучать естественно среди британского актерского состава, американская актриса месяцами оттачивала специфическое аристократическое произношение с преподавателем дикции.

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"Круэлла" (2021)

Жанр: криминальная комедия, драма, приключения

Рейтинг IMDb: 7,3

Лондон 1970-х годов охвачен бунтарским движением панк-рока. Юная и дерзкая мошенница Эстелла мечтает произвести революцию в мире высокой моды. Ее талант привлекает внимание высокомерной баронессы фон Гельман, однако открытая правда о прошлом заставляет девушку выпустить на волю свое темное и опасное альтер эго – Круэллу.

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Стоун придала культовой злодейке совершенно новую глубину, превратив ее из карикатурной охотницы за далматинцами в трагическую бунтарку с шизоидным шармом и безупречным чувством стиля.

Фильм представляет собой безумный визуальный аттракцион с рокерским драйвом и ярким противостоянием двух харизматичных актрис – Эммы Стоун и Эммы Томпсон.

Лента получила "Оскар" за лучший дизайн костюмов, а художница Дженни Бивен создала для главной героини 47 уникальных экстравагантных нарядов, вдохновленных образами Вивьен Вествуд.

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"Бедные создания" (2023)

Жанр: фантастическая сюрреалистическая драма, комедия

Рейтинг IMDb: 7,8

Эксцентричный хирург Годвин Бакстер возвращает к жизни тело погибшей женщины, пересадив ей мозг ее нерожденного ребенка. Новорожденное взрослое существо по имени Белла начинает познавать окружающий мир с чистого листа и отправляется в головокружительное путешествие по Европе, сбрасывая с себя любые пуританские оковы патриархального общества.

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Белла Бакстер в исполнении Стоун – монументальный актерский подвиг. Она блестяще показала физическую эволюцию от ребенка, который неуклюже учится ходить, до свободной, интеллектуальной женщины, лишенной стыда и стереотипов.

Фильм поражает смелостью, эстетикой ретрофутуризма и выдающимися второстепенными образами Уиллема Дефо и Марка Руффало.

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"Бугония" (2025)

Жанр: научно-фантастический триллер, черная комедия

Рейтинг IMDb: 7,2

Сюжет сосредоточен на двух параноидальных сторонниках теорий заговора, которые похищают влиятельную руководительницу фармацевтического гиганта Мишель Фуллер. Мужчины твердо убеждены, что она является представительницей враждебной внеземной цивилизации, планирующей уничтожение человечества, поэтому запирают ее в подвале для жестокого допроса.

Стоун играет Мишель – железную бизнес-леди, которая даже в унизительном плену с бритой головой сохраняет ледяное спокойствие и методично перехватывает контроль над своими похитителями. Ее персонаж пугает гораздо сильнее любых воображаемых инопланетных угроз благодаря стальной воле и непроницаемому взгляду.

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Фильм обязательно стоит посмотреть ради напряженного психологического противостояния и очередного разрушения жанровых шаблонов от мастера абсурда Йоргоса Лантимоса.

Смотрите трейлер фильма "Бугония" онлайн:

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