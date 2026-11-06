Від "Ла-Ла Ленду" до дуже неочікуваних перевтілень: 6 фільмів з Еммою Стоун

6 листопада Еммі Стоун виповнюється 38 років. З цієї нагоди 24 Канал зібрав 6 фільмів з Еммою Стоун, які переконливо розкривають її феноменальний акторський діапазон та неодмінно варті перегляду.

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"Це безглузде кохання" (2011)

Жанр: романтична комедія, драма

Рейтинг IMDb: 7.4

Сюжет розгортається навколо Кела Вівера, чиє звичне життя руйнується після звістки про зраду дружини та розлучення. Опинившись у барі наодинці зі своїм горем, він знайомиться з харизматичним ловеласом Джейкобом Палмером, який береться перетворити невпевненого чоловіка на впевненого спокусника.

Емма Стоун грає Ханну – розумну та гостру на язик випускницю юридичного коледжу. Її персонаж цікавий тим, що вона єдина не купується на шаблонні пікап-прийоми Джейкоба, змушуючи самовпевненого красеня вперше в житті стати щирим і вразливим.

Цікаво, що під час зйомок тієї самої підтримки Стоун зазнала панічної атаки через дитячу травму обох рук під час гімнастичних тренувань, тому режисерам довелося частково залучати дублерку. Проте саме цей фільм започаткував легендарний екранний тандем Емми Стоун та Раяна Ґослінґа.

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Дивіться трейлер фільму "Це безглузде кохання" онлайн:

"Ла-Ла Ленд" (2016)

Жанр: мюзикл, романтична драма, комедія

Рейтинг IMDb: 8.0

Дія відбувається в яскравому Лос-Анджелесі, де доля випадково перетинає шляхи молодої акторки Мії, яка між невдалими прослуховуваннями подає каву кінозіркам, і фанатичного джазового піаніста Себастьяна. Їхні почуття спалахують миттєво, але з першими кроками до великого успіху закохані розуміють, що платою за мрію можуть стати їхні стосунки.

Образ Мії Долан став для Стоун справжнім бенефісом: вона наділила героїню зворушливою крихкістю, впертістю та щирим болем людини, чиї надії руйнуються об суворі голлівудські реалії.

Картина повторила абсолютний історичний рекорд за кількістю номінацій на "Оскар" (14 категорій), виборовши шість нагород. Саме роль Мії принесла Еммі Стоун її першу золоту статуетку за найкращу жіночу роль.

Дивіться трейлер фільму "Ла-Ла Ленд" онлайн:

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"Фаворитка" (2018)

Жанр: історична чорна комедія, біографічна драма

Рейтинг IMDb: 7.5

Англія початку XVIII століття веде виснажливу війну проти Франції. На троні сидить слабка тілом і духом королева Анна, якою майстерно маніпулює її фаворитка леді Сара Черчилль. Розмірене придворне життя змінюється, коли в палаці з'являється зубожіла родичка Сари – Абіґейл Гілл.

Емма Стоун неперевершено втілила Абіґейл, чия зовнішня янгольська невинність і лагідність приховують безжальну амбітність та хижий розрахунок. Спостерігати за тим, як її героїня вибирається з бруду палацової кухні до спальні монархині, – справжнє інтелектуальне задоволення. Аби звучати природно серед британського касту, американська акторка місяцями відточувала специфічну аристократичну вимову з викладачем дикції.

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"Круелла" (2021)

Жанр: кримінальна комедія, драма, пригоди

Рейтинг IMDb: 7.3

Лондон 1970-х років охоплений бунтарським рухом панк-року. Юна та зухвала шахрайка Естелла мріє створити революцію у світі високої моди. Її обдарованість привертає увагу пихатої баронеси фон Гельман, проте відкрита правда про минуле змушує дівчину випустити на волю своє темне й небезпечне альтер ego – Круеллу.

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Стоун подарувала культовій лиходійці абсолютно нову глибину, перетворивши її з карикатурної мисливиці за далматинцями на трагічну бунтарку із шизоїдним шармом та бездоганним почуттям стилю.

Фільм пропонує шалений візуальний атракціон із рокерським драйвом і яскравим протистоянням двох харизматичних акторок – Емми Стоун та Емми Томпсон.

Стрічка здобула "Оскар" за найкращий дизайн костюмів, а художниця Дженні Бівен створила для головної героїні 47 унікальних екстравагантних нарядів, натхненних образами Вів'єн Вествуд.

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"Бідолашні створіння" (2023)

Жанр: фантастична сюрреалістична драма, комедія

Рейтинг IMDb: 7.8

Ексцентричний хірург Годвін Бакстер повертає до життя тіло загиблої жінки, пересадивши їй мозок її ненародженої дитини. Новонароджена доросла істота на ім'я Белла починає пізнавати світ навколо з чистого аркуша та вирушає у карколомну мандрівку Європою, скидаючи будь-які пуританські кайдани патріархального суспільства.

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Белла Бакстер у виконанні Стоун – монументальний акторський подвиг. Вона блискуче показала фізичну еволюцію від дитини, яка незграбно вчиться ходити, до вільної, інтелектуальної жінки, позбавленої сорому та стереотипів.

Стрічка вражає сміливістю, естетикою ретрофутуризму та видатними другорядними образами Віллема Дефо і Марка Руффало.

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"Буґонія" (2025)

Жанр: науково-фантастичний трилер, чорна комедія

Рейтинг IMDb: 7.2

Сюжет фокусується на двох параноїдальних прихильниках теорій змов, які викрадають могутню керівницю фармацевтичного гіганта Мішель Фуллер. Чоловіки твердо переконані, що вона є представницею ворожої позаземної цивілізації, яка планує знищення людства, тому замикають її в підвалі для жорстокого допиту.

Стоун грає Мішель – залізну бізнес-леді, яка навіть у принизливому полоні з поголеною головою зберігає льодяний спокій і методично перехоплює контроль над своїми викрадачами. Її персонаж лякає значно сильніше за будь-які уявні інопланетні загрози завдяки сталевій волі та непроникному погляду.

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Стрічку необхідно побачити заради напруженого психологічного поєдинку та чергового зламу жанрових шаблонів від майстра абсурду Йоргоса Лантімоса.

Дивіться трейлер фільму "Буґонія" онлайн:

Якщо ви цінуєте заплутані сюжети, небезпечні таємниці та психологічну боротьбу характерів, зверніть увагу на добірку захопливих стрічок, де зібрані найкращі фільми з 2000-х, від яких важко відірватися про протистояння системі та правду за зачиненими дверима.